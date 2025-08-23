L1 ‍: Nice se réveille enfin et lance sa saison

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

2e journée de Ligue 1 :

Allianz Riviera

Nice-Auxerre 3-1

Buts : Boga (3e), Akpa (24e csc), Moffi (76e) pour Nice ; Sinayoko (21e) pour Auxerre

Exclusion : Leon (45e+1) pour Auxerre

Battu par Toulouse en ouverture et surtout deux fois en coupe d'Europe, Nice était sous pression avant de recevoir Auxerre. Heureusement, les hommes de Franck Haise offraient la meilleure réponse possible avec un superbe début de match. Boga reprenait le centre de Louchet pour ouvrir le score. Toutefois, Auxerre était aussi dans un bon soir et mettait en danger Diouf. En partance pour Lens, Sinayoko trompait le gardien niçois avec sang-froid pour égaliser. Nice repassait devant dans la foulée avec le but contre son camp d'Akpa qui intervenait sur l'attaquant niçois Kevin Carlos. Le tournant du match intervenait juste avant la mi-temps avec l'expulsion du gardien auxerrois Leon qui avait fauché Jonsson.

QUEL DÉBUT DE MATCH ! 🔥



Jérémie Boga ouvre le score pour les Aiglons ! 🦅#OGCNAJA pic.twitter.com/4Irf1ZaDoE — L1+ (@ligue1plus) August 23, 2025

Même à 10, l'AJA ne lâchait pas facilement avec les percées et les frappes dangereuses de Sinayoko. Une fois le futur lensois sorti, Nice était plus serein et tuait le match via Moffi. L'attaquant nigérian poussait au fond des filets un centre parfait de Louchet. 3-1, Nice engrange ses premiers points de la saison et dépasse son adversaire auxerrois au classement.