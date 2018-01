SCO : Un but en L1, et il fait rêver l'Angleterre au mercato...

Dans : SCO, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Auteur d’un but en Ligue 1 cette saison sous les couleurs du SCO d’Angers, Enzo Crivelli attire les convoitises en Angleterre.

Selon les informations du Courrier de l’Ouest, le départ de l’attaquant de 22 ans est à l’étude au mercato. Et pour cause, plusieurs formations anglaises seraient venues aux renseignements ces derniers jours afin de discuter d’un éventuel transfert de l’ex-buteur des Girondins de Bordeaux. Wolverhampton, Cardiff City et Aston Villa (D2 anglaise) sont notamment intéressés. En quête d’un renfort offensif, le Stade Rennais s’est également renseigné. Mais le club breton n’a pas fait d’Enzo Crivelli sa priorité au mercato…