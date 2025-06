SCO ‍: Angers lâche une très lourde somme

Dans : SCO.

Par Guillaume Conte

Ancien manager général du SCO d’Angers, Olivier Pickeu avait été viré du club du Maine-et-Loire en 2020.

Le club de Ligue 1 avait retenu la faute grave à l’encontre de son ancien roi des transferts et n’avait donc payé aucune indemnité de licenciement. Mais l’ancien buteur d’Amiens, Caen et Lille notamment, arrivé au chevet du SCO alors que celui-ci était en grande difficulté en 2006, a été limogé lors d’une réorganisation du club, où ses méthodes ne passaient plus en interne. Cinq ans plus tard, le tribunal des Prud’hommes puis la Cour d’Appel ont donné son jugement et si une cause « réelle et sérieuse » de son licenciement a été retenue, cela n’a pas empêché Angers de devoir payer de lourdes indemnités affirme Ouest-France.

Le contrat de travail ayant été validé par la justice, les primes doivent donc s’y appliquer et Olivier Pickeu va toucher 1,2 million d’euros liés à la rupture de son contrat, et 900.000 euros pour des transferts effectués pendant son mandat. Ce sont donc 2,3 millions d’euros d’indemnités que celui qui fut ensuite président du SM Caen va toucher. Au début de la procédure, il réclamait 7 millions d’euros. Le SCO doit désormais régler cette somme, la décision de justice étant exécutoire.