ASC : Cette fois, Kakuta ne réserve aucune surprise au mercato

Dans : ASC, Mercato.

Avec une seule défaite lors de ses huit derniers matchs, Amiens a pris une bonne marge par rapport à la zone de relégation en championnat.

Auteur de 3 buts et 4 passes décisives, Gaël Kakuta (26 ans) n’est pas étranger à la bonne forme du promu, 9e de Ligue 1. Ce n’est pas un hasard si le milieu offensif est nommé parmi les trois finalistes, aux côtés de Florian Thauvin et Edinson Cavani, pour le titre du meilleur joueur de L1 en novembre. Preuve que l’ASC a bien fait d’insister pour l’attirer cet été, alors que son transfert avait subitement été annulé dans un premier temps.

Rappelons que son ancien club de l’Hebei China Fortune avait décidé de le conserver au dernier moment, acceptant finalement de le céder en prêt pour un an sans option d’achat. Mais dans la mesure où la saison chinoise est terminée, on pouvait se demander si Amiens ne serait pas victime d’un nouveau rebondissement au mercato hivernal. Eh bien non ! Car selon RMC, l’Hebei China Fortune n’a reçu aucune offre pour le Franco-Congolais. Kakuta devrait donc terminer la saison avec le club picard, et plus si affinités...