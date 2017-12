Amiens : Perdre ainsi contre l'OL, Pélissier avoue ne pas mériter ça

Dans : ASC, Ligue 1, OL.

Christophe Pélissier, entraîneur d'Amiens, après la défaite contre l'OL (1-2) : « C'est cruel. Les joueurs sont abattus, la déception est énorme de ne pas avoir pris au minimum un point. C'était la moindre des choses par rapport à notre prestation. J'ai aussi beaucoup de fierté pour ce que nous avons réussi à faire, notamment en première période. On a su mettre les Lyonnais en difficulté, malheureusement, c'est la dure loi du football. Il faut penser à évacuer cette grosse déception. On n'est pas récompensés aujourd'hui, mais on va continuer sur cette voie ».