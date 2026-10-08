Zidane s'est trompé et provoque un clash

Zidane s'est trompé et provoque un clash

Equipe de France
parClaude Dautel
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Le match contre la Belgique (4-1) a été le point d'orgue des quatre premières rencontres de l'ère Zinedine Zidane comme entraîneur de l'équipe de France. Cela n'empêche pas le sélectionneur national de faire face à des critiques, essentiellement concernant le choix de son numéro 9.
Il faut être difficile pour oser critiquer la performance de l'équipe de France lors de la trêve internationale, seul le match contre l'Italie laissant un petit goût d'inachevé. Toutefois, malgré la Zidane Mania, Etienne Moatti pense que le successeur de Didier Deschamps n'a pas rendu une copie parfaite. Pour le journaliste de L'Equipe, la décision d'imposer Ousmane Dembélé comme numéro 9 et de décaler Kylian Mbappé est une grosse erreur. Même si Zinedine Zidane n'a pas été très loin dans cette expérience, puisque l'attaquant du Real Madrid s'est blessé dès le premier des quatre matchs, notre confrère pense que Zizou ne doit pas du tout insister avec ce choix tactique. De quoi lui valoir quelques réponses courroucées de la part d'autres journalistes du quotidien sportif.

Mbappé, l'erreur de Zidane ?

Pour Etienne Moatti, Zinedine Zidane va vite revenir à la raison sur ce thème. « Cette idée de déplacer Kylian Mbappé à gauche me paraît extrêmement étonnante, pour ne pas dire complètement folle, n’ayons pas peur des mots, et même un peu bête. Aujourd’hui, Kylian Mbappé est un avant-centre qui met 60 buts par saison. Il n’y a qu’en France qu’on déplace sur un côté l’avant-centre qui met autant de buts chaque année. Dans n’importe quel pays, on serait juste ravi de l’avoir et on le ferait jouer à son poste. On a vu avec Dembélé ce que cela pouvait donner, donc c’est une erreur de Zinedine Zidane, mais il peut la corriger et revenir à quelque chose de plus simple », a fait remarquer le journaliste de L'Equipe. De quoi lui valoir une remise en place sans détour de Nabil Djellit.

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Ce dernier estime que cette critique de Zinedine Zidane ne tient pas debout. « Je découvre qu’Etienne connaît mieux que Zidane le football (sourire). Mais déjà Zidane ne se trompe jamais. Il a une idée, il va aller jusqu’au bout, car là il n’a pas pu aller jusqu’au bout en raison de la blessure de Mbappé. Je sais que nous sommes dans un monde où l’on veut des conclusions hâtives, mais il faut un peu de patience. Donnons du temps et du crédit à quelqu’un qui s’appelle Zinedine Zidane. Dembélé a quand même gagné un Ballon d’Or à ce poste », rappelle Nabil Djellit.
On aura la réponse à ce débat lors du prochain regroupement de l'équipe de France en novembre, puisque les Bleus affronteront l'Italie le 12 novembre à Milan, puis la Turquie le 15 novembre au Stade de France.
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Zidane s'est trompé et provoque un clash

Moati ne connaît rien au foot... Cr7 jouait bien à gauche ?? Et pourtant il en a planté des buts ? Ensuite Dautel renseignez vous avant d'écrire le match retour contre la Turquie se jouera à Bordeaux... On a vraiment que des journalistes à deux balles en France... Pfff...

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Je ne vois pas l'OL s'imposer à Lens. Un match nul serait un très bon résultat.

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