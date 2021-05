Zidane n'attend pas la France, sa décision est prise

Dans : Equipe de France.

Zinedine Zidane n'est plus l'entraîneur du Real Madrid, mais tandis que les Merengue cherchent un coach, le technicien français a lui les idées très claires sur la suite de sa carrière.

Dans un invraisemblable jeu de chaises musicales, le mercato des entraîneurs a commencé dans toute l’Europe. Et c’est évidemment du côté du Real Madrid que les regards se tournent, la décision de Zinedine Zidane de ne pas rester sur le banc du vice-champion d’Espagne ayant provoqué un énorme séisme. Tandis que Florentino Perez tente de trouver celui qui réussira à faire oublier le technicien français, bon courage à lui, l’avenir de Zizou est incertain. Si son nom avait circulé du côté de la Juventus, l’annonce de la signature de Massimiliano Allegri par le club italien a brutalement mis un point final aux rumeurs. Le champion du monde 98 ne pouvant évidemment pas prétendre à remplacer Ronald Koeman au FC Barcelone, les postes de prestige encore libres deviennent assez rares. De quoi relancer les supputations sur la possibilité de voir Zinedine Zidane devenir le sélectionneur de l’équipe de France lorsque Didier Deschamps laissera sa place.

Du côté de la Fédération Française de Football, on a verrouillé Deschamps jusqu’au Mondial 2022 au Qatar, et le poste ne sera donc pas libre, au mieux, avant 2023, la prochaine Coupe du Monde se jouant en décembre. De là à imaginer une longue année sabbatique pour Zinedine Zidane il n’y a qu’un pas…que certains avaient déjà franchi. Mais plusieurs médias espagnols, dont Marca, l’affirment, citant des proches de l’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a nullement l’intention de rester inactif et il souhaite rapidement se trouver un nouveau club européen, son premier en dehors du Real Madrid. A 48 ans, ce dernier ne veut pas rester sur cette saison très décevante, et il a bien l'intention de se relancer sans traîner. Il faut toutefois trouver un challenge à la hauteur de son palmarès, et si Tottenham constitue une piste, rien n'est encore fait.