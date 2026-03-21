PSG : Safonov menacé à cause d'un sale but

Le Paris Saint-Germain peut compter sur la présence de deux gardiens de haut niveau dans son effectif. Matvey Safonov est pour le moment le nouveau titulaire du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain aura encore de nombreuses échéances importantes cette saison, notamment la défense de son titre en Champions League. Pour cela, les pensionnaires du Parc des Princes devront compter sur leur force collective, mais aussi sur des individualités performantes.

Au poste de gardien de but, Luis Enrique a tranché en titularisant ces dernières semaines Matvey Safonov. Le Russe a pris le dessus sur Lucas Chevalier, une surprise pour beaucoup au vu de l’investissement fait sur l’ancien Lillois en début de saison. Pour Alexandre Letellier, la pression va devenir de plus en plus forte sur l’ancien joueur de FC Krasnodar au fur et à mesure que les matchs s’enchaîneront.

Safonov, satisfaisant mais..

Lors d'une interview accordée au Parisien, l'ancien portier du club de la capitale a en effet indiqué : « Plus la compétition avancera et plus on attendra de Safonov qu’il répète ce type de performances. Luis Enrique va certainement augmenter la pression, comme il l’avait fait avec Donnarumma. Il doit être constant et enchaîner les matchs références.

Lors du 8e aller, il n’a pas été décisif sur le premier but de Chelsea alors que c’était, à mon avis, un arrêt facile pour lui. Être gardien au PSG, c’est se remettre perpétuellement en question… ».

Lire aussi Le PSG offre une superstar au Real Madrid

Matvey Safonov prend en tout cas de plus en plus de poids au Paris Saint-Germain, ce qui pourrait remettre en question l’avenir proche de Lucas Chevalier. L’international français pourrait déjà quitter le club francilien dans quelques mois, un sacré fiasco si cela se confirmait, d’autant que cette situation pourrait compromettre sa participation à la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France.

Mais la saison est encore longue, et Chevalier n’a peut-être pas dit son dernier mot. En tout cas, il est désormais numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de but au PSG.