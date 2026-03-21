4 recrues dévoilées, le PSG prépare un gros mercato

Plutôt adepte de la stabilité lors des derniers mercatos, le Paris Saint-Germain pourrait adopter une autre stratégie cet été. Le club de la capitale envisage de nombreuses arrivées qui nécessiteraient un énorme investissement financier.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien devenir l’un des principaux acteurs du mercato estival. L’idée ne serait pas forcément de compenser d’éventuels départs. Cette saison, Luis Enrique a pu s’apercevoir des limites de son effectif. L’entraîneur parisien a lui-même préféré travailler avec un groupe restreint malgré la fatigue accumulée. Un choix critiqué après les nombreuses blessures qui ont considérablement diminué la marge de manœuvre de l’Espagnol. Le technicien aurait-il enfin accepté d’enrichir son équipe ? En tout cas, le club de la capitale semble parti pour accueillir plusieurs recrues cet été.

Une nouvelle fratrie au PSG ?

Le journaliste Abdel Hamed affirme que le Paris Saint-Germain espère attirer trois à quatre joueurs. Et des pistes précises sont évoquées. Certaines sont connues depuis un moment puisque notre confrère cite le nom de Yan Diomande (19 ans). L’ailier du RB Leipzig est annoncé avec insistance dans le viseur des Parisiens qui doivent composer avec une rude concurrence sur ce dossier. Autres confirmations, celles de l’intérêt du champion d’Europe pour le milieu du LOSC Ayyoub Bouaddi (18 ans), sur le départ malgré sa récente prolongation jusqu’en 2029, et pour le défenseur central de Bruges Joel Ordoñez (21 ans).

L’international équatorien, passé tout proche d’une signature à l’Olympique de Marseille l’été dernier, aurait l’opportunité de former une charnière solide avec son compatriote Willian Pacho. Enfin, on apprend que la direction francilienne s’intéresse au grand frère de son ailier Désiré Doué, à savoir le latéral droit de Strasbourg Guéla Doué (23 ans) qui viendrait jouer les doublures d’Achraf Hakimi. Autant dire que ces possibles renforts nécessiteraient une belle enveloppe à dépenser cet été.