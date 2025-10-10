djibril cisse traite de mauvais francais il pete les plombs icon dsc4524 371806

Valbuena réapparaît, Djibril Cissé règle ses comptes

Equipe de France10 oct. , 18:30
parEric Bethsy
0
Longtemps affecté par la tentative de chantage à la sextape, Mathieu Valbuena a tourné la page. Le milieu offensif de la réserve de l’Olympiakos ne montre aucune animosité envers Karim Benzema. En revanche, Djibril Cissé, impliqué à tort, reste remonté contre la victime de cette affaire.
Mathieu Valbuena est passé à autre chose. Alors que la tentative de chantage à la sextape avait provoqué la fin de son parcours en équipe de France, le joueur aux 52 sélections chez les Bleus ne manifeste pas de ressentiment lorsqu’il évoque cette affaire. « C'est la vie, c'est comme ça, a relativisé le Français sur RMC sans accabler Karim Benzema. Je ne suis pas rancunier, je ne souhaite de mal à personne, je veux qu’il soit heureux dans sa vie de famille et footballistiquement. Je sais ce qui s’est passé. C’est sûr qu’on ne partira pas en vacances ensemble. »

Djibril Cissé interroge Valbuena

Pour ces faits remontant à 2015, l’attaquant d’Al-Ittihad avait été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour complicité. C’est d’ailleurs pour ce même motif que Djibril Cissé avait été impliqué. Alerté par Axel Angot et Mustapha Zouaoui, présentés comme les cerveaux de la tentative de chantage, l’actuel consultant avait prévenu Mathieu Valbuena sur l’existence de la vidéo. Résultat, son geste lui a valu une mise en examen et un passage en garde en vue, avant d’être innocenté. Mais quelques années plus tard, Djibril Cissé a encore du mal à digérer, d’où sa réponse à Mathieu Valbuena.
« Et de m'avoir mis dans ta merde pendant des années tu regrettes pas ???? Parce que moi j'ai pas oublié », a lâché l’ancien attaquant sur X. Il faut dire que son implication à tort dans cette affaire avait terni son image. « Qu'une histoire comme celle-là, dans laquelle je n'ai rien à voir, vienne un peu entacher l'ensemble de ma carrière, cela m'a fait chier, c'est clair », avait-il confié au journal L’Equipe. Manifestement, sa rancune n’a pas disparu au fil du temps.
0
