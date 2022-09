Une guerre Mbappé vs Pogba, Didier Deschamps serait au courant !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Paul Pogba a-t-il demandé à un marabout de nuire à la carrière de Kylian Mbappé. C’est la question assez surréaliste qui se pose depuis les accusations de son frère Mathias, qui affirme avoir des preuves de cela. Un pavé dans la mare pour Didier Deschamps, qui a décidé de prendre la parole à ce sujet.

L’affaire Pogba a permis de mettre en lumière les relations entre les joueurs de l’équipe de France qui ne sont pas toujours au beau fixe. Pendant l’Euro 2020, qui a eu lieu en 2021, on sait déjà que Kylian Mbappé n’avait pas apprécié la communication de l’équipe de France très axée sur Karim Benzema. De son côté, Paul Pogba est accusé d’avoir sollicité un marabout pour nuire à la carrière de l’attaquant du PSG. Il ne s’agit pas là d’un concurrent direct pour son poste, mais peut-être une rivalité sur le statut de stars, ou une incompatibilité d’humeur dans le vestiaire qui est allée trop loin.

Didier Deschamps s'offusque

La liste des 2️⃣3️⃣ Bleus appelés pour nos 2 derniers matchs de Nations League, avec 3️⃣ nouveaux visages : @BadiashileB, @YFofana19_ et Randal Kolo Muani 👋



22/09 : 🇫🇷🇦🇹 au Stade de France 🏟

25/09 : 🇩🇰🇫🇷 à Copenhague 🏟#FiersdetreBleus pic.twitter.com/jsrGWSt9Vz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 15, 2022

Si pour le moment, l’enquête à ce sujet n’avance pas, le joueur de la Juventus Turin ayant reconnu avoir fait appel à un marabout mais uniquement pour s’éviter des blessures et protéger une association caritative en Afrique, les interrogations se multiplient entre deux des buteurs de la finale de la Coupe du monde 2018. Les joueurs tricolores, qui doivent parfois rester des semaines ensemble pour les grandes compétitions, peuvent forcément ne pas tous s’entendre parfaitement.

Mais Didier Deschamps a tenu à faire connaitre son opinion très tranchée à cet avis, sans en dire plus sur l’enquête en cours à ce sujet. Pour le sélectionneur national, interrogé par RTL, il est hors de question de laisser entendre que Pogba et Mbappé ne peuvent pas se voir en peinture. « Qu'on puisse dire que Paul et Kylian ne sont pas proches, mais comment on peut ? À tous les stages, ils sont côte à côté à tous les repas. S'il y a deux personnes qui ont énormément de respect l'un pour l'autre, ils en font partie. Il n'y a pas de soucis », a assuré le champion du monde 1998, persuadé que cette affaire de maraboutage anti-Mbappé n’a pas de sens.

Vivement Clairefontaine ce lundi

Pour Didier Deschamps, l’ambiance dans le vestiaire est optimale, et il sera important que cela dure encore quelques mois, puisqu’une Coupe du monde va arriver au Qatar en novembre. Résultat, le rassemblement qui débutera ce lundi à Clairefontaine sera le bienvenu, comme l’a reconnu le capitaine des Bleus Hugo Lloris. « En tout cas, à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est important de rester solidaire et concentré sur l'objectif (la Coupe du Monde). On aura besoin de toutes nos forces, de toutes nos énergies. Il faut rester focus sur le terrain. Ça s'éparpille un peu trop en ce moment. Je pense que la fenêtre internationale va nous faire du bien », a livré le gardien de l’équipe de France, pour qui ce rendez-vous va permettre de mettre les choses au clair. Même si plusieurs absents de taille dans le groupe seront à déplorer, et notamment Paul Pogba, actuellement blessé et très incertain pour le Mondial au Qatar.