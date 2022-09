Une Coupe du monde honteuse au Qatar, Mbappé interpellé

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Du 20 novembre au 18 décembre aura lieu la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'équipe de France y essaiera de conserver son titre acquis quatre ans plus tôt en Russie.

Climat oblige, la Coupe du monde 2022 au Qatar aura lieu en automne. Le calendrier des championnats se voit donc bouleversé, tout comme la préparation des joueurs et des entraineurs. Qu'à cela ne tienne, les équipes désireuses de remporter la compétition devront faire fi des difficultés pour se hisser sur le toit du monde. Mais avant le début de la Coupe du monde, pas mal de voix s'élèvent pour critiquer le Qatar, accusé de ne pas respecter les droits de l'homme ou encore d'avoir mené à la perte des ouvriers sur les chantiers des différents stades. Se dresse également un problème écologique, alors que le Qatar a construit des enceintes climatisées et qui auront certainement des conséquences problématiques pour le climat.

La Coupe du monde au Qatar, l'appel au boycott

J’invite tous les grands footballeurs à s’exprimer sur cette coupe du monde au #Qatar. Déjà des grandes voix se sont élevées, comme celle d’Eric Cantona. Il faut une réelle prise de conscience. Cette coupe du monde ne représente pas les valeurs universelles du foot. #LeGrandRDV pic.twitter.com/WYTPvzC3W9 — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) September 4, 2022

Invité ces dernières heures du Grand Rendez-vous d'Europe 1/CNews/Les Échos, Alexis Corbière a donné son avis sur le Mondial au Qatar. Selon le député de la France Insoumise, il est temps que des bouches s'ouvrent... « Les conditions ne sont pas réunies pour que notre équipe de France se rende à cet évènement, c'est un scandale écologique dans l'un des pays les plus chauds de la planète. 64 matches sont prévus dans des stades climatisés à ciel ouvert. Les conditions sociales ne sont pas réunies, je n'accepte pas qu'on dise qu'au moins 65.000 ouvriers sont morts et qu'on apprenne que des ouvriers non payés ont été expulsés. Démocratiquement, le Qatar est un régime réactionnaire. Sur 146 pays, il est classé en 127e position. Ça doit être aux autorités sportives, à la ministre ou aux sportifs de faire parler d'eux », a dans un premier temps pesté Alexis Corbière, qui souhaiterait voir des grands noms des Bleus s'opposer publiquement au Mondial qatari.

Kylian Mbappé interpellé

Alexis Corbière terminera d'ailleurs son propos par un message clair envoyé à Kylian Mbappé : « J'ai vu que Monsieur Mbappé avait conditionné son image à des marques qu'il n'acceptait pas et il ne voulait pas être le support de quelque chose qui va dans le mauvais sens, faites de même avec cette équipe du monde au Qatar. Si la Coupe du monde avait eu lieu en Russie, on aurait dit 'on n'y va pas pour protester contre ce qui a lieu'. On vous dit 'la planète est en feu' et on va applaudir dans des stades à ciel ouvert au Qatar. On marche sur la tête ! ». Pour rappel, l'équipe de France se trouvera au Qatar dans la poule de l'Australie, de la Tunisie et du Danemark. Attention au piège pour des Bleus inquiétants depuis quelques matchs, notamment en Ligue des Nations.