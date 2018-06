Un match nul, une première place, et c'est tout pour les Bleus

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, Mondial 2018.

Luzhniki Arena de Moscou

La France et le Danemark font match nul : 0-0

Dans ce dernier match du groupe C, les Bleus n'ont pas réussi à percer le verrou du Danemark. Lancés d’entrée de jeu, Thomas Lemar et Ousmane Dembélé ne sont pas parvenus à faire la différence pour une équipe qui inquiète à cause de son manque d’idée sur le plan offensif. Entrés en fin de match, Kylian Mbappé et Nabil Fekir ont essayé de faire bouger les choses, mais c’était trop tard pour des Bleus qui terminent tout de même premiers de leur groupe, devant leur adversaire du jour. Dans l’autre match du groupe, le Pérou s’est imposé devant l’Australie et termine ainsi 3e de ce groupe C.