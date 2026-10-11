Un énorme flop de l'OM envoie un message à Zidane

Un énorme flop de l'OM envoie un message à Zidane

Equipe de France
parCorentin Facy
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Enorme flop de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Benjamin Pavard retrouve des couleurs à l’Inter Milan. Au point de viser un retour en équipe de France dans les mois à venir.
Il y a un an, l’Olympique de Marseille pensait réaliser un très gros coup sur le marché des transferts en attirant Benjamin Pavard. L’international français était prêté un an par l’Inter Milan et devait apporter son expérience et sa qualité sur le plan défensif à l’équipe de Roberto De Zerbi. La saison 2025-2026 ne s’est finalement pas déroulée comme prévu pour le joueur formé au LOSC, lequel n’a pas brillé du tout sous les couleurs de l’OM bien au contraire.
De retour à l’Inter, Pavard réalise néanmoins un début d’exercice 2026-2027 plus consistant. Auteur d’une très bonne première mi-temps contre le Real Madrid il y a un mois au Santiago Bernabeu, le champion du monde 2018 retrouve des couleurs… au point de viser un retour en équipe de France comme il l’a confié face aux médias italiens.
« C’est sûr que l’équipe de France, c'est l’équipe de France, j’y suis allé pendant un certain temps. Là, c’est vrai que je n’ai pas été appelé, même au dernier Mondial. Cela passera par mes performances en club. Il faut que je joue et, quand je joue, il faut que je sois bon. Après, on verra » a d’abord lancé Benjamin Pavard avant de poursuivre.
« En tout cas, je suis très content d’être ici à l’Inter, dans ce grand club. Et après, la suite, on verra. Mais l’équipe de France, forcément, c’est dans un coin de ma tête. Je ne me mets pas de pression particulière, ça passera par mes performances » a confirmé Benjamin Pavard, qui espère que Zinedine Zidane prononcera son nom dans les mois à venir.
La concurrence est toutefois féroce en Bleus en défense centrale avec des joueurs tels que Saliba, Upamecano, Konaté, Lacroix mais aussi Jacquet et Yoro, performants lors du dernier rassemblement et qui ont marqué des points dans l’esprit du nouveau sélectionneur en Ligue des Nations lors du rassemblement de septembre-octobre.

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