EdF : Deschamps l'a zappé, un buteur de Ligue 1 appelé par Zidane ?

Après avoir donné sa chance à Esteban Lepaul, Zinedine Zidane pourrait se laisser tenter par Ludovic Ajorque, que Didier Deschamps n’a jamais appelé. C’est en tout cas le souhait de Julien Lachuer.

Buteur lors de la large victoire de Brest contre Angers samedi soir (5-1), Ludovic Ajorque réalise un début de saison réussi avec 2 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 . L’attaquant réunionnais de 32 ans est un atout précieux pour le club breton depuis plusieurs années. Auteur de 8 buts et 10 passes décisives en 2025-2026, l’ancien attaquant de Mayence continue de s’imposer comme l’une des valeurs sûres de notre championnat à ce poste de numéro neuf. Au point d’être testé dans les mois à venir par Zinedine Zidane en équipe de France ?

Le nouveau sélectionneur des Bleus a prouvé en appelant Esteban Lepaul, Guillaume Restes ou encore Andy Diouf et Lucas Da Cunha que la porte était ouverte pour tout le monde, y compris pour des joueurs jamais appelés par Didier Deschamps auparavant. L’entraîneur brestois Julien Lachuer espère ainsi que Ludovic Ajorque pourra avoir sa chance en Bleus dans les prochains mois.

« J’ai entendu que le sélectionneur de l’équipe de France voulait un garçon qui avait de la présence dans la surface. S’il était devant la télé… Je vais militer pour voir Ludovic Ajorque en équipe de France. Il le mérite. On doit avoir de l’ambition. Il ne faut pas se contenter de jouer des matchs en Ligue 1, il faut avoir cette ambition d’aller en haut. Il y a des tops joueurs en France dans le secteur offensif, je ne dis pas ça pour mettre de la pression. Nous en tout cas, on est contents de l’avoir et si ça peut être un modèle pour nos jeunes, on est preneur » a glissé le successeur d’Eric Roy à la tête du SB29 au micro de Ligue1+ après la large victoire de son équipe contre le SCO.

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Reste maintenant à voir si Zinedine Zidane testera Ludovic Ajorque en équipe de France même si les places sont chères dans le secteur offensif avec une concurrence notamment incarnée par Mbappé, Lepaul, Dembélé, Olise, Doué ou encore Barcola.