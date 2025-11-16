Un but au bout de 4 minutes, Lucas Chevalier se fait incendier

Lucas Chevalier aura connu le pire début possible pour un gardien de l'équipe de France, ce dimanche en Azerbaïdjan.

En grande difficulté au Paris SG où cela fait bien longtemps qu’il n’a pas fait un match totalement rassurant, Lucas Chevalier a appris une belle surprise ce dimanche avec sa titularisation pour l'équipe de France en Azerbaïdjan. Dans une équipe totalement remaniée, le portier parisien a connu ainsi sa première sélection. Mais cela a très mal débuté avec un but encaissé sur la première situation dangereuse pour les locaux. Un centre au coeur de la surface et une reprise de près sur laquelle l’ancien dernier rempart du LOSC n’a rien pu faire.

Mais c’est surtout le timing de ce premier but encaissé pour sa première sollicitation qui a inspiré les internautes. Ces derniers ont souligné que l’invisibilité de Chevalier avec les Bleus n’aura duré que quatre minutes. Et même s’il n’y peut pas grand chose, le gardien du PSG confirme qu’il est dans une période où rien ne lui réussit, puisque jamais dans son histoire l’Azerbaïdjan n’avait marqué de but contre la France.

« Chevalier aura tenu 4 minutes, c’est pas mal », « en ce moment, c’est un tir un but avec Chevalier », « l’Azerbaïdjan a trouvé le point faible de Chevalier : les tirs sont cadrés », « On a un autre gardien en équipe de France, faut en trouver un autre au PSG », ont lancé des suiveurs de la rencontre, pour qui le changement de dimension du portier français a bien du mal à être digéré par l’intéressé.



