TV : Xavier Domergue se défend d'imiter Grégoire Margotton

Le grand public va découvrir ce samedi soir Xavier Domergue, qui va commenter le match Suède-France sur M6. Et c'est sûr, sa voix va susciter des commentaires.

Après huit ans passés à commenter le football pour BeInSports, Xavier Domergue va entrer ce samedi soir dans la cour des grands en succédant à Denis Balbir pour les matchs de l’équipe de France diffusés sur M6. Le Suède-France de ce 5 septembre va donc permettre au fils de Jean-François Domergue de se faire connaître de plusieurs millions de téléspectateurs et de probablement susciter une réaction bien connue des abonnés de BeInSports. En effet, Xavier Domergue a une voix totalement similaire à celle de Grégoire Margotton, qui commente lui les matchs des Bleus pour TF1. Sachant pertinemment ce qui l’attend ce samedi soir, le journaliste de M6 et RTL répète qu’il n’a jamais voulu imiter son confrère de la Une.

Et Xavier Domergue de répondre d’avance aux remarques à venir. « On a un timbre très proche, une voix grave et lourde, mais cela n'a jamais été de l'imitation. Bien sûr, on s'inspire de commentateurs qu'on entend à la télé, comme Thierry Gilardi, ou par la manière de commenter d'un Grégoire Margotton... mais cela s'arrête là. Il est sur TF1, je serai sur M6, je sais qu'on va en reparler ces prochains jours, mais je suis blindé ! », explique, dans L’Equipe, le journaliste de M6 à quelques heures de ses grands débuts avec les commentaires des champions du monde. Dès 20h45, Twitter risque cependant d'être envahi sur ce sujet.