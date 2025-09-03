TV ‍: Ukraine - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

A l'occasion de la première trêve internationale de la saison, l'Équipe de France affronte l'Ukraine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une première rencontre capitale loin de l'Hexagone.

Quelle heure pour Ukraine - France ?

C'est la rentrée pour l'Équipe de France. Pour ouvrir leur saison, les Bleus affrontent l'Ukraine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour rappel, la bande à Deschamps se trouve dans le groupe D, dans lequel on trouve aussi l'Islande et l'Azerbaïdjan. Le coup d'envoi du match sera donné ce vendredi 5 septembre à 20h45 au stade municipal de Wrocław, en Pologne. La rencontre est logiquement délocalisée suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Sur quelle chaîne suivre Ukraine - France ?

Récemment, cela n'a pas toujours été évident de savoir sur quelle chaîne de la TNT serait diffusé le prochain match des Bleus. Cette fois, la rencontre face à l'Ukraine est diffusée sur les antennes de TF1. Un match commenté par l'habituel duo que les Français connaissent désormais très bien, Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton. La prise d'antenne aura lieu quelques minutes avant le match, juste après le journal télévisé de 20h.

A la veille du coup d'envoi du premier rassemblement de la saison de l'Equipe de France, Guy Stéphan évoque les 6 matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 💪#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ETH6q0E9kO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2025

Les compos probables de Ukraine - France

Avec les nouveaux arrivants en Équipe de France, Didier Deschamps pourrait donner du temps de jeu à certains jeunes joueurs. Mais l'importance capitale de cette rencontre, probablement la plus difficile du groupe pour les Bleus, obligera sans aucun doute le sélectionneur tricolore à utiliser un onze en lequel il a entièrement confiance.

Le onze probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Tchouaméni - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé.

Le onze probable de l'Ukraine : Lunin - Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Mykolenko - Zinchenko, Tsygankov, Shaparenko, Sudakov - Dovbyk, Yaremchuk