TV : TF1 et M6 laissent tomber l'équipe de France !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

TF1 et M6 refusant de payer le tarif actuel de 3,5 millions d’euros, l’Equipe de France se retrouve pour l’instant sans diffuseur pour la période 2022-2028.

Après l’imbroglio des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2021-2024, voilà que c’est l’Equipe de France qui se retrouve dans la panade. Dans son édition du jour, Le Parisien révèle que pour l’instant, les Bleus n’ont aucun diffuseur pour la période 2022-2028. TF1 et M6, qui diffusent actuellement les matchs de l’Equipe de France, refusent de s’aligner sur le prix actuellement payé de 3,5 millions d’euros par match. Après un premier tour où ils avaient remis des propositions financières jugées catastrophiques, les deux chaînes ont très peu augmenté leur proposition lors du second tour. Selon le quotidien francilien, l’offre s’élève à environ 2,5 millions d’euros par match, soit 1 million d’euros de moins que ce qui est actuellement payé.

TF1 et M6 font enrager l'UEFA

L’UEFA, qui centralise la vente des droits TV des équipes nationales, n’a pas apprécié le comportement de TF1 et de M6 et n’a aucunement l’intention d’entrer dans le jeu des négociations de gré à gré pour sortir de l’impasse. Au contraire, l’appel d’offres a officiellement été déclaré infructueux, ce qui laisse pour l’instant l’Equipe de France sans diffuseur pour les quatre matchs de Ligue des Nations au mois de juin 2022. Les Euros 2024 et 2028 également mis sur le marché en même temps que les matchs de l’Equipe de France n’ont pas non plus trouvé preneur. Le journal rappelle par ailleurs que dans un passé récent, M6 et TF1 ont remis des offres communes, ce qu’ils ne devraient pas faire cette fois. Car les deux chaînes ne veulent pas être soupçonnées de s’entendre alors qu’un projet de fusion est en cours. Pour rappel, TF1 a annoncé le 17 mai dernier le rachat de 30 % du groupe M6, ce qui doit encore être validé par l’Autorité de la concurrence. En attendant, la situation est pour le moment bloquée et l’Equipe de France se retrouve sans diffuseur à compter de 2022.