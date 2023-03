TV : France - Pays-Bas, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Trois mois après sa défaite en finale de la Coupe du Monde face à l’Argentine de Leo Messi, l’équipe de France va remettre son bleu de chauffe lors des éliminatoires de l’Euro 2024.

Quelle heure pour France – Pays-Bas ?

Le Mondial 2022 étant désormais de l’histoire ancienne pour les Bleus, la France peut maintenant se tourner sur le prochain Euro, qui se disputera en Allemagne dans un peu plus d’un an. Pour valider son ticket et tenter de remporter un nouveau trophée majeur en 2024, l’équipe de Didier Deschamps devra sortir du Groupe B, notamment composé des Pays-Bas. C’est d’ailleurs contre cet adversaire de prestige que la France retrouvera la compétition ce vendredi 24 mars à 20h45 au Stade de France.

…à J-1 de France / Pays-Bas ! 🇳🇱 pic.twitter.com/G1iRJJUDgA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2023

Sur quelle chaîne suivre France – Pays-Bas ?

Pour ce premier match de l’année 2013, les fans du football français devront se brancher sur TF1 pour assister au premier match des Bleus dans ces qualifications pour l’Euro 2024. Sur la Une, le célèbre duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu sera aux commentaires.

La compo probable de la France contre les Pays-Bas :

Alors que la France a tourné une page de son histoire au Qatar en décembre dernier, en laissant Lloris, Mandanda, Varane ou Benzema de côté, l’équipe tricolore a toujours fière allure. Et ce n’est pas Didier Deshcamps qui dira le contraire. Pour cette première sortie de ce nouveau groupe, le sélectionneur fera confiance à ses cadres comme Mbappé ou Griezmann, tout en donnant les clés du but français à Mike Maignan.

La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, Théo Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Coman, Kolo Muani, Mbappé.



La décla d'avant-match :

Conférence de presse des Bleus https://t.co/jSzVWIYHN0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2023

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France : « Le capitanat ? Kylian Mbappé est là depuis un bon moment, il ne sera pas seul, comme Hugo Lloris n'était pas seul. Antoine Griezmann est vice-capitaine. Ça se met en place naturellement, le plus important pour Kylian, c'est que ce ne soit pas un poids de plus. C'est une logique. À lui, avec les autres, dans cette notion de collectif, d'amener ce groupe vers l'objectif : l'Euro. Les absents aux Pays-Bas à cause du Covid ? Ce que dont je suis sûr c'est qu'on aura une équipe très compétitive en face de nous. On ne va pas jouer avec anxiété. Individuellement, on connaît leurs qualités. Ils jouent dans les meilleurs clubs européens. Maignan ? Il est solide, il est habitué à être avec nous. Il ne peut pas remplacer l'expérience d'Hugo du jour au lendemain. Il a toutes les capacités techniques ou mentales pour répondre à ces exigences. Je n'ai pas le moindre doute. Kolo Muani ? Déjà avant la Coupe, pendant, et après, a fait de très bonnes choses.Il a un profil différent d'Olivier Giroud et de Marcus Thuram. Mais il a aussi la capacité d'évoluer sur un côté. Il aura un rôle oui, ça peut être une option en début de match ou en cours de match ».