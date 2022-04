TV : France 2 et France 3 au secours de l'équipe de France ? 

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La Fédération Française de Football ne trouve pas un diffuseur répondant à ses exigences financières pour les droits TV des Bleus. Alors il en appelle à l'état afin que France Télévisions vienne à son secours.

L’équipe de France de football est clairement un des favoris pour le Mondial 2022, Hugo Lloris et ses coéquipiers étant à même de conserver le titre gagné en 2018 en Russie, mais cela n’empêche pas les Bleus de se heurter à la réalité économique. Au moment où TF1 et M6, qui se partageaient les droits de diffusion des rencontres de la France, se préparent à fusionner, la FFF a bien du mal à trouver une chaîne susceptible de répondre à ses attentes financières alors que l’appel d’offres est lancé. Résultat, alors que la formation de Didier Deschamps jouera quatre matchs de la Ligue des Nations en juin prochain, dont deux contre le Danemark, futur adversaire de la France au Mondial, personne ne sait qui diffusera en direct ces rencontres. Il est vrai que si les audiences sont plutôt bonnes (5,7 millions de téléspectateurs pour le récent France-Afsud sur TF1), le coût de ces droits est colossal et les diffuseurs travaillaient à perte. Résultat, la seule proposition reçue pour l’instant est de 2,4 millions d’euros par match, soit moins que pour une diffusion d’un match de l’équipe de France de rugby, qui vient de gagner le Grand Chelem.

France 2 et France 3 au secours de l'équipe de France de football ?

𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀 ! 🖐⚽️



Très belle prestation des Bleus qui signent un 2ème succès en 2 matchs lors de ce rassemblement ✅



🇫🇷5-0🇿🇦| #FRAAFS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/THMkZWoQZV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2022

Clairement inquiet, car il semble désormais acquis que les montants payés lors des derniers contrats de diffusion ne seront pas atteints, Noël Le Graët a décidé de se tourner vers l’Etat français. Le but de cette demande est d’inciter pourquoi pas le groupe France Télévisions, qui a les droits de l’équipe de France de rugby, de faire une offre à la hauteur des attentes. Mais la réponse a été négative, même s’il a été expliqué au patron de la Fédération Française de Football que le groupe France Télévisions pouvait évidemment postuler à l’acquisition de ces droits TV des Bleus pour les quatre prochaines années, mais qu’il ne faut pas compter sur des folies. Et cela d’autant plus que le candidat Emmanuel Macron a proposé de supprimer la redevance télé s’il était réélu.