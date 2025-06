TV ‍: Espagne - France, quelle heure et quelle chaîne pour la demie de Ligue des Nations ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Alors que l'exercice 2024-2025 s’achèvera pendant l’été avec la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, la dernière fenêtre internationale de la saison verra l’équipe de France affronter l’Espagne dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations.

Quelle heure pour Espagne - France ?

Quatre ans après avoir remporté la deuxième édition de la Ligue des Nations, l’équipe de France ambitionne de devenir la deuxième nation à avoir deux trophées au palmarès. Mais pour cela, les Bleus vont d’abord devoir se défaire de l’Espagne en demi-finale. Cette revanche de la demie de l’Euro 2024 se jouera ce jeudi 5 mai à 21h00 à la MHPArena de Stuttgart, où plus de 16 000 supporters sont attendus pour mettre l’ambiance.

Sur quelle chaîne suivre Espagne - France ?

Même si cette rencontre entre la France et l’Espagne n’aura pas la même saveur qu’une demi-finale de Coupe du Monde ou d’Euro, cette rencontre sera quand même très importante et intéressante à suivre. Tous les suiveurs du foot français vont donc la regarder en clair et en gratuit sur TF1.

Les compos probables de Espagne - France :

Championne d’Europe en titre, l’Espagne s’avance comme l’équipe favorite de ce Final 4 de la Ligue des Nations, où l’autre demie opposera l’Allemagne au Portugal mercredi soir. Mais pour disputer une finale à Munich, un an après leur sacre à Berlin durant l'Euro 2024, les hommes de Luis de la Fuente devront battre les Français, avec leur arme principale, Lamine Yamal.

La compo probable de l’Espagne : Simon - Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella - Pedri, Zubimendi, Ruiz - Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

À un an de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps veut s'adjuger un nouveau trophée avant de laisser sa place sur le banc de l’équipe de France. Pour cela, la France faudra d'abord venir à bout de sa bête noire de l'été dernier avant d'affronter l'Allemagne ou le Portugal. Une première rencontre lors de laquelle le sélectionneur tricolore pourra compter sur les récents champions d'Europe du PSG, comme Ousmane Dembélé.

📋 LA LISTE POUR LE FINAL 4 ! 🔥



Voici les 25 Bleus convoqués pour le dernier carré de la Ligue des Nations, avec des nouveaux visages, et des retours 😄💙



05/06 : Demi-finale 🆚 Espagne 🇪🇸

08/06 : Finale ou petite finale 🆚 Allemagne 🇩🇪 ou Portugal 🇵🇹#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mDHooD8tXL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 21, 2025

La compo probable de la France : Maignan - Pavard, Konaté, Lenglet, Théo Hernandez - Koné, Tchouaméni, Rabiot - Olise, Dembélé, Mbappé.