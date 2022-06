TV : 330.000 euros la pub, TF1 dit merci à l'Equipe de France !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Durant la Coupe du monde 2022 au Qatar, les 30 secondes de publicité sur TF1 pendant la mi-temps de la finale coûteront 330.000 euros.

Le dispositif de TF1 pour la Coupe du monde 2022 au Qatar se précise. Ce mardi, la chaîne a dévoilé les 28 affiches qu’elle diffusera en clair et en intégralité durant la compétition. Les cinq meilleurs huitièmes de finale seront diffusés sur TF1 tout comme les trois meilleurs quarts de finale, les deux demi-finales et la finale. Et à l’occasion de cet évènement, la première chaîne de France va battre tous les records en ce qui concerne les revenus publicitaires. Et pour cause, 30 secondes de publicité à la mi-temps de la finale en cas de participation de l’Equipe de France coûteront 330.000 euros aux annonceurs. C’est purement et simplement le tarif le plus cher de l’histoire de la télévision. Un montant en nette hausse par rapport au Mondial 2018 (280.000 euros).

Le dispositif de TF1 pour le Mondial prend forme

« C'est une période de très forte demande publicitaire, les audiences sont très puissantes et ce sont des événements qui coûtent cher » a expliqué à L’Equipe François Pellissier, directeur général adjoint en charge du business et des sports de TF1. « On investit beaucoup d'argent pour permettre aux gens de voir ces compétitions en clair, il faut qu'on puisse aussi avoir les moyens de le faire » ajoute-t-il avant de conclure. « L’événement est tellement important que cela va au-delà de la période de diffusion. On s’attend à de très grosses audiences parce qu'on est un peu plus chez soi à la fin de l'automne (par rapport à une Coupe du monde l’été) et qu'il y aura plus de matches en prime-time qu'en Russie » a expliqué le directeur général adjoint de TF1. La chaîne a déjà choisi les matchs de la phase de groupes qu’elle diffusera. Au menu, on y retrouvera logiquement France-Australie, France-Danemark et Tunisie-France mais également quelques belles affiches comme Brésil-Serbie, Angleterre-USA ou encore Portugal-Uruguay et Espagne-Allemagne.