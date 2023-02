The Best : Didier Deschamps snobé, la FIFA sans pitié

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Il a beau avoir amené l’équipe de France en finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois de suite, Didier Deschamps ne fait pas partie des trois meilleurs entraîneurs de l’année 2022 selon la FIFA…

Si les trophées FIFA The Best n’ont pas encore atteint le niveau des récompenses décernées lors de la cérémonie du Ballon d’Or, ils revêtent une importance toute particulière chez les acteurs du football mondial. Ce jeudi soir, l’instance qui gère le football mondial a dévoilé la liste de ses finalistes, sans Didier Deschamps pour la catégorie des entraîneurs. Pré-sélectionné dans une liste de cinq candidats, le sélectionneur des Bleus a finalement été écarté du tiercé final après un vote effectué par un panel d’experts. Comme Walid Regragui, le coach qui a amené le Maroc dans le dernier carré de la Coupe du Monde, une première pour le football africain, DD a donc été mis de côté. Un choix pour le moins étonnant sachant que même si la France n’a pas déployé le plus beau jeu du Mondial, la sélection tricolore a quand même réalisé l’exploit d’aller pour la deuxième fois de suite en finale d’une CDM. Ce qui n’était plus arrivé depuis le Brésil en 2002, alors que les derniers vainqueurs avaient tous échoué dès la phase de poules. C’est dire la performance réalisée par l’équipe de Deschamps, qui a même été à deux doigts de faire le doublé au terme d’une finale complètement folle face à l’Argentine, peut-être la plus belle de l’histoire. En plus de cela, la France était privée de plusieurs joueurs majeurs, comme Benzema, Pogba, Kanté, Kimpembe ou Lucas Hernandez.

Pep Guardiola plutôt que Deschamps

Si Deschamps a donc été mis sur la touche, le sélectionneur argentin, lui, figure bien dans les trois finalistes. Logique quand on sait que Lionel Scaloni a offert une troisième étoile à l'Albiceleste avec l’aide d’un grand Leo Messi, 36 ans après le dernier sacre mondial. En finale, Scaloni est logiquement accompagné par Carlo Ancelotti, auteur d’une saison pleine sur le banc de touche du Real Madrid, avec la Ligue des Champions et la Liga en poche. Par contre, le choix de Pep Guardiola, troisième et dernier finaliste, interroge. Car même s’il a remporté une énième Premier League avec Manchester City, l’entraîneur espagnol a une nouvelle fois échoué dans sa quête de C1, loin du Barça. Autant dire que Deschamps estimait avoir ses chances à la place de Guardiola certainement. Mais la FIFA en a décidé autrement, et le lauréat du meilleur entraîneur de la saison 2022, allant du 8 août 2021 au 18 décembre 2022, sera connu le 27 février prochain lors d’une cérémonie à Paris.