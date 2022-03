TF1 et M6 s'allient contre les Bleus, la FFF s'agace

Dans : Equipe de France.

Par Nicolas Issner

Après TF1 et M6, qui diffusera les matchs de l'Équipe de France ? L'appel d'offres lancé sur la période 2022-2028 n'a toujours pas trouver preneur et l'inquiétude monte petit à petit.

Être champion du monde ça ne fait pas tout, la preuve. L'Équipe de France n'aura bientôt plus de diffuseur attitré puisque le contrat avec TF1 et M6 prendra fin une fois le mois de mars terminé. Après M6 face à la Côte d'Ivoire vendredi, c'est sûrement TF1 qui va tirer sa révérence aux Bleus ce mardi contre l'Afrique du Sud. L'appel d'offres n'a rien donné cet automne, personne ne semble vouloir diffuser les Bleus au prix demandé de 3.5 millions d'euros. TF1 et M6 ont remis en avant leur candidature mais seulement dans le cadre d'un contrat à 2.4 millions d'euros qui ne fait pas les affaires de Noël Le Graët, le Président de la Fédération Française de Football. « Je trouve un peu dommage que l’une des premières mesures d’économie dans le rapprochement à venir entre les deux groupes soit de proposer une somme moins importante qu’auparavant » a déclaré ce dernier dans un entretien accordé à Ouest-France. Quatre affiches des Bleus pour la Ligue des Nations sont programmées en juin, le temps presse ! Les droits TV de l'Équipe de France pour la prochaine Coupe du monde au Qatar (21 novembre au 18 décembre) ont déjà été attribués à BeIN Sport et TF1.

Les Bleus bientôt diffusés sur le payant ?

A l'image de la Ligue 1 ou de la Ligue des champions, les Bleus vont peut-être prendre la direction des chaînes payantes, là où les chiffres devraient être supérieurs grâce à des clients très axés football contrairement à une partie des téléspectateurs sur les chaînes gratuites. Mettre à l'écran Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et les autres Bleus est un privilège mais au final, les comptes ne sont pas au vert. L'idée est donc de co-diffuser les rencontres, puisque la loi oblige les matchs de l'équipe de France à se retrouver sur une chaine gratuite, mais la double diffusion est possible pour arrondir des comptes en danger.

La faute à un calendrier déjà très dense et qui ne transcende pas l'ensemble de la population pour des matchs de seconde zone, comme la Ligue des Nations. A noter que l'Équipe de France sera opposée à l'Autriche, la Croatie et au Danemark lors de la prochaine édition. « Même avec l’équipe de France, le foot n’est pas un produit directement rentable pour les chaînes en clair. Il y a certes une partie non négligeable d’image, de prestige et de fidélisation, mais sur des matches à l’enjeu moindre, le public ne se laisse pas tromper et les chaînes non plus » a déclaré Philippe Bailly, patron d'un cabinet de conseil spécialisé dans les médias. BeIN Sport, RMC, Amazon voire Canal+ ? Et si le futur diffuseur des Bleus était l'un d'eux ?