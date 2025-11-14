ICONSPORT_273649_0306

Suisse - France Espoirs : Les compos (19h30 sur Twitch)

Equipe de France14 nov. , 18:19
parCorentin Facy
0
Match de qualification à l'Euro Espoirs
Diffusé à 19h30 sur la chaîne Twitch de Zack Nani
Suisse : Huber, Athekame, Nyakossi, Ogbus, Britschgi, Tsawa, Meyer, Streit, Chipperfield, Giger, Vogt
France : Risser, Canvot, Yoro, Jacquet, Méthalie, Bouaddi, Ugochukwu, Odobert, Cissé, Mayulu, Tel
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

