Stop ou encore, Didier Deschamps va vite trancher

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le sélectionneur de l'équipe de France a touché du bout du doigt l'incroyable rêve de réussir un back to back lors du Mondial. Reste à savoir si Didier Deschamps poussera jusqu'à l'Euro 2024 à la tête des Bleus.

La finale du Mondial 2022 était à peine finie depuis quelques minutes, qu’Emmanuel Macron faisait entendre sa voix concernant l’avenir de Didier Deschamps, lequel arrive en fin de contrat avec la Fédération Française de Football. « J'ai demandé à Didier Deschamps de poursuivre, je veux qu'il poursuive ! Je lui ai dit qu'il fallait qu'il digère », a expliqué le Président de la République, venu sur la pelouse glisser quelques mots à un sélectionneur national encore sous le choc de la défaite et pas vraiment attentif. Si l'équipe de France avait conservé son titre, et après les décisions encore payantes de DD durant la finale, il était évident que la question de son départ ne se poserait pas. Mais là, on peut se demander si l’heure n’est pas venue de repartir sur de nouvelles bases, avec forcément le nom de Zinedine Zidane dans tous les esprits. Mais à priori, à en croire un très proche de Didier Deschamps, le suspense va durer.

Didier Deschamps et Noël Le Graët, destins liés en France ?

Au micro de BFM, Jean-Pierre Bernés, ami et agent du sélectionneur de l’équipe de France, a reconnu qu’à l’heure qu’il est, Didier Deschamps n’a fait aucun choix et a besoin de retrouver le calme avant d’en parler à Noël Le Graët. « C’est une décision importante. Ça concerne son avenir. C’est très personnel. Didier va rentrer en France, prendre quelques jours de repos, de réflexion. Début janvier, comme il l’a annoncé, il verra le président Le Graët pour lui annoncer sa décision. Je crois qu’il faut un temps pour tout. C’est une décision qui concerne un avenir professionnel, un avenir tout court. Ça ne se fait pas à la légère, dans un stade, après une finale et un tel scénario », a expliqué le conseiller de Didier Deschamps, histoire de laisser le suspense.

Le réveil est difficile…



Envoyez vos messages de soutien pour nos Bleus ! ⇩💙 pic.twitter.com/wiqaxyicxs — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 19, 2022

Sur Canal+, et dans la foulée de la finale France-Argentine, Hervé Mathoux a lui été clair et net sur le sujet. « Je pense que Didier Deschamps va vouloir continuer », a expliqué le journaliste, tandis que Laurent Paganelli a fait une remarque plutôt judicieuse concernant l’avenir du sélectionneur français. « Moi aussi je pense qu’il va rester, mais je pense aussi qu’on ne va pas le laisser continuer, car je ne suis pas sûr que Noël Le Graët continue non plus. Les sorts de Le Graët et de Deschamps sont liés, mais pas pour les mêmes raisons », a expliqué l’homme de terrain de Canal+. Car effectivement, si l’enquête en cours sur la Fédération Française de Football change la donne à la tête de la FFF, DD pourrait décider d’en rester là. Et cela même si une énorme majorité de supporters des Bleus souhaite qu'il reste en poste au moins jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne, afin d'essayer de remporter le dernier titre qui lui manque sur le banc de l'équipe de France.