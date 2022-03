Sifflé, Jonathan Clauss remercie les Lillois

Dans : Equipe de France.

Ce mardi, Jonathan Clauss a vécu une soirée particulière avec les Bleus dans l'enceinte du LOSC, ennemi juré du RC Lens. Après son très bon match, le défenseur a livré son ressenti.

Si face à l'Afrique du Sud tout s'est bien passé pour Jonathan Clauss, les supporters lillois lui avaient pourtant prévu l'enfer. Entre portrait tagué la veille du match aux abords du Stade Pierre-Mauroy ou les sifflets à son encontre, le Lensois a récité une bonne prestation. Le tout dans une ambiance plus qu'hostile alors qu'il honorait sa première titularisation en Bleus, quatre jours après avoir commencé son aventure en sélection avec une rentrée de deux minutes face aux Ivoiriens. Hué dans un premier temps par des supporters lillois attachés au maillot des Dogues, l'arrière droit de 29 ans a eu le droit à une belle ovation du Grand stade lors de sa sortie en fin de rencontre. La cerise sur le gâteau après le coup de sifflet final et la victoire (5-0) des Bleus avec un chant repris à son honneur par la tribune Nord et le groupe des Irrésistibles Français.

Jonathan Clauss est devenu le premier joueur lensois appelé en Bleus depuis Alou Diarra il y a quinze ans, mais également le premier joueur lensois applaudi en terres ennemies. Après le match, le petit nouveau des Bleus a raconté sa soirée. « Je pense qu’ils ont plus sifflé le maillot lensois que la personne, je l’espère en tout cas. Au final, débuter le match avec quelques sifflets et finir le match avec une ovation comme ça… j’ai envie de les remercier. C’est de bonne guerre. Ils ont tenté, c’est un petit jeu qui a été plaisant malgré tout. Au final, ça s’est très bien terminé. Merci, voilà » a avoué le défenseur droit au micro de M6. En pleine bourre cette saison avec les Sang et Or, Jonathan Clauss a marqué quatre buts et délivré neuf passes décisives en Ligue 1. Un ratio faisant de lui le deuxième défenseur le plus décisif d'Europe dans les cinq grands championnats, juste derrière Trent Alexander-Arnold à Liverpool. Didier Deschamps annoncera sa prochaine liste fin mai dans le cadre de la Ligue des nations où les Bleus auront quatre matchs à jouer courant juin.