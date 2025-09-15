Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)

Comme pressenti, Samuel Umtiti (31 ans) quitte le monde du football professionnel. Le champion du monde 2018, miné par les blessures, a décidé de mettre un terme à sa carrière. Il rejoint à la retraite, parmi les vainqueurs du Mondial 2018, Adil Rami, Blaise Matuidi, Raphaël Varane et Steve Mandanda.

Dans un post Instagram, l'ancien de l'OL indique notamment : « Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir…J’ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN.Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et joueurs que j’ai pu côtoyer ».