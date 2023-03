Saliba forfait, Deschamps hésite entre deux joueurs

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Blessé au dos lors de l'élimination d'Arsenal en Europa League, William Saliba va déclarer forfait pour les deux matchs de l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus hésite entre deux joueurs.

Touché lors du match Arsenal-Sporting, et remplacé par Holding après 21 minutes de jeu, William Saliba n'est pas remis et le défenseur des Gunners ne va donc pas rejoindre ses coéquipiers tricolores à Clairefontaine afin de préparer les deux matchs qualificatifs pour l'Euro 2023 contre les Pays-Bas, le vendredi 24 mars, puis la République d’Irlande, le 27 mars. Pour le remplacer, Didier Deschamps a déjà une idée à en croire Téléfoot. « William Saliba devrait être forfait (dos). Didier Deschamps va se laisser le temps de choisir son remplaçant d’ici la fin de la journée, après avoir visionné tous les matches du week-end. Disasi et Todibo sont pressentis », précise TF1.