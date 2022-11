Sa face cachée dévoilée, les Bleus ont bien un leader

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Depuis l’annonce du forfait de Paul Pogba pour la Coupe du monde 2022, beaucoup s’interrogent sur l’absence de leaders au sein de l’équipe de France. Mais que les supporters se rassurent, les Bleus ont bien un cadre prêt à donner de la voix si nécessaire.

Alors que la Coupe du monde 2022 va débuter dimanche, l’équipe de France ne dégage pas une grande sérénité. La sélection de Didier Deschamps suscite de nombreuses inquiétudes avant son entrée en lice contre l’Australie mardi. On s’interroge notamment sur la fébrilité de la défense, sur un milieu de terrain remanié et inexpérimenté, ou encore sur l’absence de leaders compte tenu du forfait de Paul Pogba. Lors du sacre en 2018, l'ancien Mancunien tenait un rôle essentiel dans le vestiaire pour remobiliser le groupe.

Alors qui pour donner de la voix en son absence ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le gardien Hugo Lloris peut très bien assumer ses responsabilités si l'on en croit le journaliste Xavier Barret.« S'il est capitaine depuis 11 ans et qu'il est autant respecté par ses coéquipiers, ce n'est pas seulement parce qu'il négocie les primes, a commenté le chroniqueur d’Europe 1. C'est parce que c'est un gars qui a une autorité naturelle derrière laquelle beaucoup de joueurs se mettent. Ils se sentent protégés par lui. »

Lloris n'est pas si calme

« Lors des matchs de l'équipe de France à huis clos, j'ai découvert un Hugo Lloris qui parle tout le temps à son équipe, pendant 90 minutes, a témoigné le journaliste. On sait que les gardiens parlent à leur défense. Mais lui, c'est pendant les 90 minutes qu'il est là à diriger le jeu. Quand on était sans public, on l'entendait bien. C'était très impressionnant de voir comment il s'investissait dans l'organisation de l'équipe. » Ce n’est pas un hasard si Hugo Lloris porte aussi le brassard à Tottenham depuis plusieurs saisons.