Rudi Garcia réécrit le mercato de Marseille

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dans son débrief du match entre la France et la Finlande pour L’Equipe, Rudi Garcia a glissé une petite révélation sur le mercato de l’OM.

Il y a quelques années, Rudi Garcia était le décideur principal du mercato de l’Olympique de Marseille. Encore aujourd’hui, Pablo Longoria en paie le prix avec le contrat mirobolant de Kevin Strootman par exemple. Mais l’ex-entraîneur de l’OM et de l’OL n’avait pas que de mauvaises idées. Et pour cause, dans son débrief de la victoire de la France contre la Finlande à Lyon (2-0), Rudi Garcia a dévoilé qu’il avait eu pour intention de recruter un certain Moussa Diaby à Marseille, lorsque la pépite du Bayer Leverkusen, sélectionné par Didier Deschamps pour ce rassemblement, évoluait encore au PSG.

Diaby était ciblé par l'OM

Malgré un faible temps de jeu, Diaby avait laissé entrevoir un potentiel très intéressant lors de ses rares apparitions. « J'aime beaucoup Tchouaméni qui a un très gros potentiel. Théo Hernandez je ne suis pas surpris, je l'ai dit. Et j'aime bien Moussa Diaby. Je m'étais penché sur son cas quand il était au PSG et que j'entraînais l'OM. J'aurais bien aimé le récupérer à l'époque » a lancé Rudi Garcia, totalement fan de Moussa Diaby et qui aurait sans doute aimé le voir davantage lors des trois matchs de l’Equipe de France lors de cette trêve internationale.

Garcia épaté par la relation Griezmann-Benzema

Pour en revenir plus spécifiquement aux Bleus, Rudi Garcia a salué la magnifique entente technique entre Antoine Griezmann et Karim Benzema. « Le match de Grizou, tout le monde l'a vu. Ça remet les choses dans l'ordre. Il nous fait un match de champion du monde. Sa relation avec Benzema a été primordiale, même si j'ai aimé aussi le jeu long de Pogba sur Karim. Le jeu à une touche de Karim, c'est un régal. Il faudrait mettre une caméra fixe sur lui pour se rendre compte de son jeu dos au but et à une touche. C'est exceptionnel, franchement. Lui devant et Griezmann en dix se sont bien trouvés, oui » a-t-il expliqué. De quoi nourrir de beaux espoirs pour le futur et notamment les matchs de Ligue des Nations en octobre.