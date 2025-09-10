Riolo demande à Mbappé de changer de numéro

La France s’est imposée non sans mal ce mardi soir face à l’Islande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont pu compter sur Kylian Mbappé. Le capitaine, buteur sur penalty, est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Mais son rôle peine à convaincre.

La France a fait le job durant cette trêve internationale. Les Bleus de Didier Deschamps se sont offerts deux victoires en autant de rencontres. Leaders de son groupe dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les tricolores ont pu compter sur leur capitaine Kylian Mbappé . Déjà buteur contre l’Ukraine, l’attaquant du Real Madrid a récidivé sur penalty face à l’Islande. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a également été passeur décisif sur le but de Bradley Barcola permettant aux Bleus de prendre les devants. Mais dans le jeu, le natif de Bondy a eu encore du déchet.

Mbappé, un poste de numéro 9 qui fait débat

Dans l’émission l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a noté les imprécisions techniques de l’attaquant de l’équipe de France. L’éditorialiste n’est pas convaincu par son positionnement en numéro 9. « Le problème, c'est qu’en 9, il est obligé de décrocher comme ça. Il ne peut pas être un 9 comme Haaland ou Lewandowski. Un 9 qui va couper les trajectoires dans la surface de réparation, qui va mettre la tête, etc. Il ne le fait pas. Donc ça ne peut pas être un neuf de ce genre-là. C’est un joueur qui a besoin d’espace. Donc quand il n'y en a pas comme ce soir, il va décrocher. Il va ressembler à un 9 à la sauce Dembélé. Sauf qu’il ne sait pas faire ça non plus. Il a énormément de qualités, Mbappé, on le sait bien. Et ce soir si tu t’en tiens simplement aux statistiques, ça devrait suffire pour en faire l’homme du match. Mais comme tu l’as dit, à chaque fois qu’il a entrepris des choses. Même techniquement, il a réussi des décalages ou des passes, mais il en a raté beaucoup, ses frappes sont ratées. Techniquement, il a un gros gâchis ce soir, » explique-t-il. La France s’est tout de même imposée en infériorité numérique pendant cette rencontre après le carton rouge reçu par Aurélien Tchouaméni.