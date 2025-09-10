ICONSPORT_269776_0580
Kylian Mbappé avec l'équipe de France face à l'Islande

Riolo demande à Mbappé de changer de numéro

Equipe de France10 sept. , 14:00
parNathan Hanini
La France s’est imposée non sans mal ce mardi soir face à l’Islande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont pu compter sur Kylian Mbappé. Le capitaine, buteur sur penalty, est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Mais son rôle peine à convaincre.
La France a fait le job durant cette trêve internationale. Les Bleus de Didier Deschamps se sont offerts deux victoires en autant de rencontres. Leaders de son groupe dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les tricolores ont pu compter sur leur capitaine Kylian Mbappé. Déjà buteur contre l’Ukraine, l’attaquant du Real Madrid a récidivé sur penalty face à l’Islande. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a également été passeur décisif sur le but de Bradley Barcola permettant aux Bleus de prendre les devants. Mais dans le jeu, le natif de Bondy a eu encore du déchet.

Mbappé, un poste de numéro 9 qui fait débat

Dans l’émission l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a noté les imprécisions techniques de l’attaquant de l’équipe de France. L’éditorialiste n’est pas convaincu par son positionnement en numéro 9. « Le problème, c'est qu’en 9, il est obligé de décrocher comme ça. Il ne peut pas être un 9 comme Haaland ou Lewandowski. Un 9 qui va couper les trajectoires dans la surface de réparation, qui va mettre la tête, etc. Il ne le fait pas. Donc ça ne peut pas être un neuf de ce genre-là. C’est un joueur qui a besoin d’espace. Donc quand il n'y en a pas comme ce soir, il va décrocher. Il va ressembler à un 9 à la sauce Dembélé. Sauf qu’il ne sait pas faire ça non plus. Il a énormément de qualités, Mbappé, on le sait bien. Et ce soir si tu t’en tiens simplement aux statistiques, ça devrait suffire pour en faire l’homme du match. Mais comme tu l’as dit, à chaque fois qu’il a entrepris des choses. Même techniquement, il a réussi des décalages ou des passes, mais il en a raté beaucoup, ses frappes sont ratées. Techniquement, il a un gros gâchis ce soir, » explique-t-il. La France s’est tout de même imposée en infériorité numérique pendant cette rencontre après le carton rouge reçu par Aurélien Tchouaméni. 
Derniers commentaires

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

ESSAI

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

