ICONSPORT_273649_0068

Qualif Euro U21 : La France dynamite l'Estonie

Equipe de France13 oct. , 20:23
parClaude Dautel
0
Qualifications pour l'Euro U21
Stade des Alpes (Grenoble)
France bat Estonie : 6 à 1
Buts : Tel (9e), Cisse (12e), Kroupi (49e, 86e), Odobert (64e et 79e) pour la France; Vardjund (45e+3) pour l'Estonie
Classement du groupe C
1. Iles Féroé 9 points (- 1m)
2. France 6 pts (- 3m)
3. Suisse 4 pts (- 3m)
4. Islande 2 pts (- 2 m)
5. Estonie 2 pts
6. Luxembourg 1 pt (- 3m)
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272084_0526
PSG

PSG : Dembélé, l'homme qui valait 100 ME

ICONSPORT_165988_0001
OL

OL : 11 coachs en 10 ans, il y a pourtant pire en Ligue 1

kang in lee escale du psg la coree du sud balance iconsport 267396 0707 397865
PSG

PSG : Lee Kang-In à la lutte pour un énorme trophée

ICONSPORT_273378_0563
Equipe de France

TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

21:30
PSG : Dembélé, l'homme qui valait 100 ME
21:00
OL : 11 coachs en 10 ans, il y a pourtant pire en Ligue 1
20:30
PSG : Lee Kang-In à la lutte pour un énorme trophée
20:10
TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
20:07
Islande - France : Les compos (20h45 sur TF1)
20:02
Mondial 2026 : Le Cap-Vert qualifié, le Cameroun barragiste
20:00
L'OM et Pavard, un énorme problème à 6ME
19:30
L'UEFA veut rendre sexy les qualifications pour le Mondial
19:00
Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE

Derniers commentaires

L'OM et Pavard, un énorme problème à 6ME

allaala ça essaie deja de prevoir la fin de saison alors que leur niveau journalistique s arrete aux infos de la journée.....et encore. du copié collé

La compo de l'équipe de France contre l'Islande déjà dévoilée

merci Kenny !

OL : Textor s'évade dans un paradis fiscal, il se défend

exact. la vache a lait a toujours ete l OL pour Bota. le seul but etant d enrichir le club bresilien, et de le mettre tt en haut avec l argent des autres clubs de la holding

Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné

a voir

L'OM torpille le PSG pour une opération historique

Encore une connerie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading