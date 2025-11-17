ICONSPORT_277373_0056

Qualif Euro Espoirs : La France domine difficilement les Iles Féroé

Equipe de France17 nov. , 23:10
parJérôme Capton
Dans le cadre des qualifications de l'Euro 2027 Espoirs, l'équipe de France a battu les Iles Féroé ce lundi soir à Grenoble sur le score de 1 à 0.
Le but de la victoire des Bleuets a été marqué par Mathys Tel sur penalty à la 37e minute. Au classement de son groupe, la France est largement en tête avec trois victoires en quatre matchs.
