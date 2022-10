Qualif Euro 2024 : La France avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

C'est ce dimanche midi qu'avait lieu à Francfort le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Un tirage complexifié par le Final Four, les soucis politiques et les équipes classées dans les zones où l'hiver est rude.

A moins de deux mois du Mondial 2022, l'UEFA organisait le tirage au sort de l'Euro, épreuve qui concernera évidemment les Bleus, sortis par la Suisse lors de la dernière édition de cette compétition. Mais avant de penser à une revanche, l'équipe de France devra se qualifier. Et pour cela, le sélectionneur national en poste après la Coupe du Monde, à priori Didier Deschamps, savait que le tirage ne serait pas simple puisque les Tricolores n'étaient pas têtes de série. Cependant, les Bleus ont évité le pire en tombant dans le groupe des Pays-Bas, qui étaient dans le pot numéro 1. Les autres adversaires de l'équipe de France seront l'Irlande, spéciale dédicace à Thierry Henry, la Grèce et Gibraltar. Les qualifications pour l'Euro 2024 auront lieu du 23 mars au 21 novembre 2023, et l'Euro se disputera du 14 juin au 14 juillet 2024.