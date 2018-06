PSG : Kimpembe, « un Sergio Ramos » made in PSG

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, PSG.

Questionné sur Presnel Kimpembe, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, Momo Sissoko s'est montré dithyrambique.

Mardi au Stade Loujniki de Moscou, Presnel Kimpembe va sans doute vivre le plus grand moment de sa jeune carrière. Après deux petites apparitions chez les Bleus, en mars contre la Russie (3-1) et face à l'Irlande en préparation (2-0), le défenseur central effectuera sa première titularisation nationale lors de la Coupe du Monde 2018. Dans la compo probable de Didier Deschamps contre le Danemark, à la place d'Umtiti et aux côtés du capitaine Varane, le joueur du PSG sera donc au cœur de l'actualité pour ce dernier match de poules du Groupe C. L'occasion pour Momo Sissoko de montrer tout le chemin parcouru par le joueur de 22 ans depuis leurs années communes à Paris.

« Je l’ai vu arriver sur la pointe des pieds à l’entraînement des pros. Il n’était pas développé physiquement comme il l’est aujourd’hui. Mais Presnel était ambitieux et n’avait pas peur. Aujourd’hui, c’est un défenseur à la Sergio Ramos. Il rentre dedans et il dispose vraiment d’une belle patte gauche. De là à concurrencer Umtiti ? Il ne faut pas s’enflammer. C’est sa première grande compétition, il a du temps devant lui, mais c’est sans doute un peu tôt pour prendre une place de titulaire », a expliqué, dans Le Parisien, l'ancien milieu du PSG, qui pense donc que Kimpembe sera un cadre en puissance chez les Bleus au cours des prochaines grandes compétitions. Joli avenir en perspective pour ce titi parisien.