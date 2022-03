Pogba en dépression, son témoignage poignant

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En difficulté à Manchester United, Paul Pogba conserve toute la confiance de Didier Deschamps avec l’Equipe de France.

Malgré l’irrégularité de Paul Pogba en club, Didier Deschamps n’a pas hésité une seconde au moment de le convoquer pour les deux matchs amicaux de l’Equipe de France contre la Côte d’Ivoire à Marseille puis face à l’Afrique du Sud à Lille. Aux yeux du sélectionneur tricolore, Paul Pogba est un cadre à part entière de l’Equipe de France au même titre que Raphaël Varane, Hugo Lloris ou encore Kylian Mbappé et Ngolo Kanté. Dans une interview accordée au Figaro à l’occasion de cette trêve internationale, Paul Pogba a avoué qu’il se sentait bien plus épanoui sous le maillot des Bleus que dans son club. Et pour preuve, il ne cache pas son mal-être à Manchester United, où il a flirté avec la dépression. Un témoignage fort de la part d’une star planétaire telle que Paul Pogba.

Les révélations inattendues de Paul Pogba

« On est jugé tous les trois jours, on doit être bon tout le temps, alors qu'on a des soucis comme tout le monde, que ce soit avec nos partenaires, notre coach, dans la vie de tous les jours. Chez les Bleus, je joue, et, en plus, à mon poste. Je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach, des joueurs. C’est normal, de ressentir cette différence avec Manchester, car c’est dur d’être régulier quand tu changes souvent de poste, de système » explique Paul Pogba au Figaro avant de poursuivre. « Forcément, tu vas le ressentir dans ton corps, dans ta tête, et tu peux avoir un mois, même une année, où tu n'es pas bien. Mais il ne faut pas le dire. En tout cas publiquement. Tout est dans la tête, le mental contrôle tout et tous les sportifs de haut niveau passent par ces moments-là, mais peu en parlent » avoue le milieu de terrain de l’Equipe de France avant de confirmer qu’il s’est bel et bien trouvé à un moment de sa carrière en dépression, ce que les supporters lambdas de Manchester United ou de l’Equipe de France n’auraient évidemment pas imaginé une seconde.

So happy to be back with the national team. The last few days obviously haven’t been easy after the burglary at my home and the Champions League exit, so it feels great to be reunited with my @equipedefrance family and concentrate on doing what I love again. Allez les Bleus!🇫🇷 pic.twitter.com/oLHziYinDL — Paul Pogba (@paulpogba) March 21, 2022

« J’ai connu le fait d'être en dépression, mais on n'en parle pas. Parfois, tu ne sais pas que tu es en dépression, tu veux juste t'isoler, être tout seul, ce sont des signes qui ne trompent pas. À titre personnel, cela a commencé quand j'étais avec José Mourinho à Manchester. Je me recentre sur ma famille, mes amis. Quand je n'y arrive pas tout seul, je parle beaucoup avec « Tonton Pat » (Patrice Evra), des anciens joueurs qui ont connu cela, car ils vont te comprendre tout de suite. Parler, être écouté, ressortir toute cette rage et cette dépression qui te ronge, c'est obligatoire pour moi. Dans le football, on n'est pas des super-héros, mais seulement des êtres humains » a expliqué Paul Pogba, dont le discours plein d’humanité ne laissera pas insensibles les supporters de l’Equipe de France alors que le milieu de terrain renvoie parfois l’image d’un footballeur arrogant et sur qui les critiques n’ont aucun effet.