Personne n'aime Deschamps, il efface une phrase assassine

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

De retour sur RMC, Christophe Dugarry n'a pas été tendre avec Didier Deschamps, qu'il ne porte pas dans son coeur même s'il a été son capitaine chez les champions du monde 1998. Et l'ancien joueur a poussé le bouchon un peu plus loin, peut être même trop.

Au prochain repas de l’association France 1998, on servira de la soupe à la grimace et il ne fait nul doute qu’il faudra demander aux convives de laisser les flingues aux vestiaires. Loin des clichés du passé où tout le monde était beau et gentil, les joueurs ayant gagné le Mondial en France semblent désormais se déchirer. Et c’est leur capitaine de l’époque, Didier Deschamps, qui focalise toutes les rancœurs, notamment de la part de Christophe Dugarry, qui ne rate jamais une occasion de dénigrer l’actuel sélectionneur de l’équipe de France. Tandis que certains pensent que Dugarry s’énerve contre DD car il voulait voir son ami Zinedine Zidane le remplacer au poste de coach des Bleus, l’ancien joueur bordelais estime lui qu’en fait Didier Deschamps n’est aimé par personne dans cette grande famille de France 98. Mais visiblement, après la plainte portée par le sélectionneur français contre Daniel Riolo, Christophe Dugarry a réfléchi à deux fois avant de mouiller précisément un de ses anciens coéquipiers, Fabien Barthez.

Fabien Barthez disparaît par magie

𝑨𝒖 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 🙌



2️⃣/2️⃣ pour débuter notre phase de qualification à l'Euro 2024 😄#FiersdetreBleus pic.twitter.com/m7WlFbsYZG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 28, 2023

Dans l’édition papier du quotidien, L’Equipe, celui qui a repris place à l’antenne de RMC avec Jérôme Rothen, a évoqué le cas du gardien de but champion du monde 98. « Deschamps est fâché avec moi, on le savait. Avec Zizou aussi. J'ai appris, il y a quelques jours, qu'il l’était également avec Fabien Barthez, avec beaucoup de monde. Dans ce foot, ils sont tous paranos. À un moment, chacun est dans son rôle. Il faut accepter la critique et quand on n'est pas d'accord, on débat », explique Christophe Dugarry. Mais, dans l’édition mise en ligne par le média sportif, la référence à Fabien Barthez a totalement disparu de l'interview. Bien évidemment cela n'a échappé à personne, et on peut croire que cette disparition ne doit rien au hasard ou à un problème technique. Le Divin Chauve n'a probablement pas voulu être mêlé de près ou de loin à ces histoires entre anciens coéquipiers tricolores.