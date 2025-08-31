Pavard remplace Saliba en équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Victime d'une entorse de la cheville lors du match entre Liverpool et Arsenal, William Saliba a déclaré forfait pour les deux matchs de l'équipe de France. Il est remplacé par Benjamin Pavard.

« Titulaire avec Arsenal face à Liverpool dimanche, William Saliba a dû sortir dès la cinquième minute. Il ne pourra pas honorer sa convocation pour le premier rassemblement de la saison. Il souffre d’une entorse de la cheville gauche. Après un échange avec Franck Le Gall, le médecin de l’Equipe de France, Didier Deschamps a acté l'indisponibilité de William Saliba. Le sélectionneur national a décidé d’appeler Benjamin Pavard en renfort. Le défenseur de l’Inter Milan est attendu ce lundi au Centre National du Football de Clairefontaine », indique la FFF.