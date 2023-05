Paul Pogba viré de l'équipe de France, c'est violent

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Out jusqu'à la fin de saison après une nouvelle blessure musculaire, Paul Pogba ne pourra pas prétendre à une place en équipe de France pour les deux matchs éliminatoires à l'Euro 2024 qui se joueront en juin.

Les larmes de Paul Pogba ont touché énormément de monde dimanche soir lorsque le milieu de terrain a été contraint de quitter ses coéquipiers de la Juventus après 24 minutes de jeu. La Pioche venait à peine de retrouver une place de titulaire qui lui échappait depuis un an en raison de soucis physiques qu’aussitôt, il rechutait. Même si cette blessure au quadriceps n’est pas dramatique, elle retarde encore un peu l’hypothèse d’un retour du champion du monde 2018 en équipe de France. Et certains s’interrogent désormais ouvertement de la fin de carrière internationale de Paul Pogba, déjà absent lors du dernier Mondial au Qatar.

Pogba arrive à la fin de son aventure avec la France

Sur la chaîne L’Equipe, deux journalistes du quotidien sportif ont fait un constat forcément dur concernant Paul Pogba et son avenir chez les Bleus de Didier Deschamps. « Les cimetières sont remplis de gens indispensables, et il y a plein de joueurs français excellents en milieu de terrain. Il y a Tchouameni, Camavinga, on est allé en finale de la Coupe du Monde sans lui. On parle d’un Paul Pogba niveau Mondial 2018, mais ce Pogba-là n’existe plus, il est blessé, il a des problèmes personnels. Très franchement, non je ne pense pas qu’on ait encore besoin de Paul Pogba », a confié Guillaume Dufy. Et son confrère Hugo Guillemet n’a guère été plus tendre.

« On est en 2023 et ce n’est plus du tout le même Pogba, il n’est plus capable de faire un match en entier. Franchement, Antoine Griezmann a super bien assumé son rôle de milieu de terrain au Qatar, Camavinga peut le dépasser, Tchouameni est un très bon joueur aussi. Pogba ne manque absolument pas en équipe de France, il faut faire de la place aux jeunes et il n’a plus le niveau », a lancé le journaliste du quotidien sportif, qui ne voit pas Didier Deschamps faire revenir le milieu de terrain de la Juventus chez les Bleus dans la perspective de l'Euro 2024 et encore moins du Mondial 2026.