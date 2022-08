Paul Pogba se confie, la police doute !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Samedi soir dernier, Mathias Pogba surprenait son monde en postant une vidéo sur son petit frère Paul. Dans cette dernière, il promettait de balancer du lourd sur les agissements du footballeur de la Juve.

Alors qu'elle paraissait plus soudée que jamais au fil des années, la famille Pogba se déchire. La vidéo postée par Mathias samedi soir était assez explicite : du lourd va être sorti sur le footballeur de la Juve. Mathias Pogba reproche notamment à son frère une attitude mauvaise envers sa famille mais également Kylian Mbappé. Selon le grand frère du champion du monde, Paul Pogba aurait fait appel à un marabout pour nuire à la carrière du crack tricolore. L'ancien de Manchester United indique lui être victime d'une tentative d'extorsion de fonds, dont Mathias n'est pas étranger. Une enquête est d'ailleurs en cours sur le sujet et Paul Pogba a déjà été entendu à plusieurs reprises.

Pogba, des doutes sur sa version des faits ?

Au-delà de l’affaire qui touche Pogba, ce sont ses répercussions sur le groupe et sur Mbappé qui inquiètent en interne chez les Bleus.



Un membre du staff des Bleus a pris son téléphone pour déminer le terrain auprès de Mbappé et quelques cadres de l’équipe de France.@lequipe🗞 — ParisSG INFOS (@Paris_SGINFOS) August 29, 2022

Selon les informations de RMC, les maitres chanteurs réclament au total près de 13 millions d'euros au champion du monde pour services rendus et protection au fil des années. On a appris ces dernières heures, via le média français, que Pogba avait déjà donné près de 100 000 euros à ses potentiels bourreaux. Mais ce mardi, L'Equipe précise que la police a des doutes sur la version donnée par Paul Pogba. Les enquêteurs se demandent notamment si le joueur de la Juve a vraiment donné toutes les raisons de cette tentative d'extorsion de fonds. Pour rappel, les maitres chanteurs dont se dit victime Pogba auraient en leur possession une clé USB sur laquelle est présent un enregistrement sur le maraboutage supposé de Mbappé. L'affaire ne fait donc que débuter, surtout que Mathias Pogba n'a pas encore tout dit ou montré concernant son petit frère. Une vidéo est attendue d'un moment à l'autre. En cas d'autres révélations, et si elles se confirment, la place de Paul Pogba pour la Coupe du monde se retrouverait menacée...