OM-PSG : Dimitri Payet joue pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps enverra son meilleur espion lors de OM-PSG pour savoir s’il annonce le retour de Dimitri Payet en équipe de France au mois de novembre.

En Ligue 1 cette saison, la hype Lucas Paqueta a tout balayé et le Brésilien est même considéré comme le meilleur joueur de notre championnat depuis son lancement. Au PSG et à l’OM, cela peut faire grincer quelques dents, surtout quand on y trouve Kylian Mbappé ou Dimitri Payet. Le Réunionnais est clairement le joueur indispensable de la formation provençale, et il entend bien le démontrer encore une fois face au PSG ce dimanche soir. Un choc où le numéro 10 de l’OM espèrera se montrer aussi tranchant et inspiré que contre Lorient, où il avait fait un véritable festival. Le timing de ce choc n’est pas anodin, puisque le mois de novembre approche, et les prochains matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 également.

Payet et un autre joueur de l'OM ciblés

Pour la première fois depuis longtemps, Dimitri Payet postule pour revenir à Clairefontaine. Pour celui qui avait été l’un des joueurs majeurs de l’Euro 2016 en France, un retour en équipe de France sonnerait comme une splendide récompense de son come-back au premier plan avec l’OM après deux années compliquées. En tout cas, les Bleus et Didier Deschamps y seront attentifs, puisque selon L’Equipe, son fidèle adjoint Guy Stéphan sera dans les tribunes de Vélodrome pour jeter un oeil plus précis sur les joueurs de l’OM. Un pluriel de rigueur car Guy Stéphan sera aussi chargé de superviser Matteo Guendouzi, déjà appelé en Bleu récemment, et qui pourrait bénéficier de son gros début de saison avec la formation marseillaise. Le PSG sera donc le test parfait pour voir si les joueurs provençaux sont capables de se mettre au niveau international en vue des prochains matchs français.