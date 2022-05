Olivier Giroud jure une fidélité éternelle à la France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé lors de la victoire qui a permis à l'AC Milan de gagner le titre de Champion d'Italie, Olivier Giroud ne va pas rejoindre l'équipe de France. Le buteur n'est pas à la veille de prendre sa retraite internationale.

Depuis dimanche soir, et la victoire à Sassuolo devant un stade quasiment entièrement Rossoneri, les fans milanais sont sur un petit nuage. Mais forcément, pour Olivier Giroud, auteur de deux des trois buts de l’AC Milan, la suite sera un peu moins enthousiasmante puisque l’attaquant de 35 ans ne rejoindra pas Clairefontaine et l’équipe de France le week-end prochain. Tandis que les champions du Monde joueront quatre matchs en Ligue des Nations, Olivier Giroud sera officiellement en vacances, Didier Deschamps ne l’a pas retenu malgré ses deux buts marqués lorsque le sélectionneur l’avait rappelé suite au forfait de Karim Benzema au printemps. Là où certains pourraient nourrir un peu de rancœur, Olivier Giroud étant tout de même le deuxième buteur de l’histoire des Bleus, le joueur milanais n’en fait pas une maladie. Bien au contraire, le champion d’Italie garde son sac prêt au cas où le coach de la France ferait appel à lui d’ici le Mondial 2022 au Qatar. Se confiant dans le quotidien sportif, celui qui avait été champion de France avec Montpellier il y a dix ans veut y croire.

Olivier Giroud et la France, c'est le grand amour

It’s coming home… right side of Milan ♥️🖤💪🏼🤩🙏🏼 pic.twitter.com/7y8XuyAZdH — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) May 22, 2022

N'étant pas du genre à pleurnicher sur les réseaux sociaux, ou à demander à des proches de le faire, Olivier Giroud, ne cache pas qu’il aurait aimé rejoindre l’équipe de France pour ces rendez-vous de juin, mais cela ne l’empêche pas d’y croire pour la suite. « Je prends tout ça avec détachement et sérénité. Il y a un peu de déception quand même, mais pas d'amertume. Je sais qu'il me reste de belles choses à faire. Déjà avec mon club puis avec l'équipe de France si elle revient. Les Bleus restent le fil rouge de ma carrière. L'histoire a montré que le coach pouvait évoluer dans sa réflexion. Il connaît les tenants et les aboutissants. J'y croirai toujours. J'ai prouvé que j'étais capable de mettre ma "pseudo" fierté et mon "pseudo" ego de côté. La situation est claire. Le coach sait ce qu'il en est. Il connaît mon rôle et ma mentalité. Il fait ses choix. Mais je ne lâcherai pas. Je reste à disposition de l'équipe de France », prévient, dans L'Equipe, l’expérimenté attaquant milanais, qui ne veut surtout pas que Didier Deschamps puisse croire qu’il fait une croix définitive sur les Bleus.