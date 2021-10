Olivier Giroud contre Karim Benzema, enfin la vérité !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Entre Karim Benzema et Olivier Giroud, Didier Deschamps semble avoir fait un choix radical en équipe de France. Pour le buteur de l'AC Milan, la polémique initiée depuis des années entre lui et KB9 est grotesque.

S’ils ont cohabité durant l’Euro, même si Olivier Giroud a surtout goûté du banc de touche tandis que Karim Benzema enchaînait les titularisations, les deux attaquants tricolores semblent en conflit depuis bien longtemps. Et personne n’a évidemment oublié la critique assassine de l’attaquant du Real Madrid qui lors d'un live sur les réseaux sociaux s’était comparé à une Formule 1 quand Olivier Giroud, alors à Chelsea, ne serait qu’un karting. De quoi enflammer les réseaux sociaux, les supporters des deux joueurs étant en guerre frontale et brutale sur Twitter. Même si cela s’est calmé, le retour totalement inattendu de Karim Benzema en équipe de France au printemps dernier a remis de l’huile sur le feu, d’autant plus que Didier Deschamps n’a pas tergiversé au moment de relancer KB9. Plus fort encore, alors qu’Olivier Giroud était retenu chez les Bleus quand il n’était que remplaçant à Chelsea, il a été écarté par le sélectionneur français alors même qu’il a retrouvé du temps de jeu depuis son transfert de l’AC Milan.

Karim Benzema à propos de Giroud : "On ne confond pas la F1 et le Karting. Moi je suis la F1." pic.twitter.com/B1h0hxS0cg — Barabas (@barabas93140) March 29, 2020

De quoi éventuellement faire naître un peu d’aigreur du côté d’Olivier Giroud. Mais bien au contraire, se confiant longuement dans les colonnes du Guardian, l’attaquant de 35 ans estime qu’il n’y a jamais eu le moindre problème avec Karim Benzema, alors que les deux joueurs se connaissent depuis longtemps et ont fréquenté l’équipe de France depuis bien des années. « Durant toute ma carrière en équipe nationale, on a voulu m’opposer à lui et à nous monter l’un contre l’autre. Vous aviez les pro-Benzema et les pro-Giroud. J'ai toujours dit que je n'avais aucun problème avec lui et que j'adorais jouer avec lui, mais c'était un truc médiatique de faire croire que nous nous battions. Cela n'a jamais été vrai. L’histoire du karting ? Cela m'a fait rire. Évidemment, lorsque vous discutez en direct sur les réseaux sociaux et qu'on vous demande qui est le meilleur – Benzema ou Giroud – et que vous savez que vous parlez à un fan, il devait dire quelque chose comme cela. J’ai trouvé cela assez drôle. Après, les gens sur les réseaux sociaux m'ont envoyé tellement de photos de lui dans une Formule 1 et moi dans un karting avec la Coupe du monde, en disant que c'était un peu de jalousie ou autre. Mais moi je n'ai rien dit de tel. J'ai tout pris avec le sourire », a fait remarquer Olivier Giroud, qui estime que tout cela a été monté en épingle sans aucune base réelle.