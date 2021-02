Officiel : Yohan Cabaye prend sa retraite !

Dans : Equipe de France.

Au chômage depuis l’été dernier et la fin de son contrat à l’AS Saint-Etienne, Yohan Cabaye n’a pas réussi à retrouver un dernier challenge, malgré quelques touches en MLS. C’est donc pour cette raison que le joueur de 35 ans a décidé d’annoncer sa retraite sportive.

« C'est avec une grande émotion qu'après plus de 17 ans de passion, d'amour pour le football, d'émotions plus grandes les unes que les autres, de souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire, de rencontres humaines et sportives inoubliables que je vous annonce la fin de ma carrière de footballeur professionnel », explique notamment l’ancien milieu de terrain sur son compte Twitter. Passé par Lille, Newcastle, le PSG ou Crystal Palace, Cabaye a été un personnage central du football français, avec 48 sélections chez les Bleus et quatre titres en L1 (au LOSC en 2011, puis en 2014 et 2015 avec le PSG).