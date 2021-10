N'Golo Kanté KO, la Belgique jubile

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Les retrouvailles s’annoncent musclées ce jeudi entre la France et la Belgique, avec une place en finale de la Ligue des Nations en jeu.

Les Diables Rouges ont encore l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde 2018 en travers de la gorge, même s’il ne faut pas résumer l’état d’esprit de nos voisins au simple « seum ». La formation de Roberto Martinez a de nombreuses qualités entre Hazard, De Bruyne et Lukaku. Sur le papier, les noms français ne sont pas mal non plus, et Axel Witsel a dressé la liste des joueurs hors-norme des Bleus qu’il faudra surveiller. Et le milieu de terrain de Dortmund est honnête, il est soulagé de voir que N’Golo Kanté ne fait pas partie de la liste de Didier Deschamps en raison de son test positif au Covid.

Benzema, Mbappé, Griezmann et Kanté

« Les joueurs français que l’on redoute ? Benzema, dont le niveau actuel est plus que top. C'est costaud. Mbappé, Griezmann... C'est déjà bien pour nous que N'Golo ne soit pas présent. Il a six poumons et trente-six jambes », a livré l’international belge en conférence de presse. Une sortie qui a tout de même fait tiquer tant il est rare de voir un adversaire publiquement se réjouir d’une absence d’un joueur qui a contracté le Covid-19. Mais cela peut aussi être vu comme un bel hommage au milieu de terrain français de Chelsea, qui se montre toujours aussi en vue quand il évolue avec l’équipe de France. Et s’il n’a pas le côté spectaculaire d’un Karim Benzema ou d’un Kylian Mbappé, N’Golo Kanté est un terrible ratisseur de ballon qui aurait certainement fait mal au milieu de terrain belge. En attendant, le Diables Rouges vont ainsi peut être découvrir un certain Aurélien Tchouameni.