Mondial 2026 : Le maillot de l'équipe de France va faire du bruit

A moins d'un an du Mondial aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, et même si la présence de la France n'est pas officielle, Nike a déjà dessiné le maillot que les joueurs de Didier Deschamps porteront s'ils se qualifient.

Première du groupe D des qualifications pour le Mondial 2026, la France devrait s'assurer de sa présence outre-Atlantique lors des deux prochains matchs contre l’Azerbaïdjan, le vendredi 10 octobre au Parc des Princes, et en Islande le 13 octobre. Mais en attendant, l'équipementier des Bleus a déjà travaillé sur les futurs maillots que Kylian Mbappé et ses coéquipiers porteront lors de la quête d'une troisième étoile. Les comptes spécialisés Footy Headlines et Opaleak ont dévoilé des images de ce maillot, lequel sera le maillot principal des Bleus durant la future compétition. Et le style, qui n'est pas sans rappeler le maillot de l'Ecosse, est justifié par les médias.

La France rend hommage à la statue de la Liberté

« Le maillot s'inspire de la statue de la Liberté, célébrant les liens historiques entre la France et les États-Unis. Le maillot combine « Game Royal » comme couleur principale avec « Metallic Copper » comme ton secondaire, ce dernier faisant un clin d'œil à la surface en cuivre oxydé de la statue de la Liberté. Ce maillot présente un motif bleu marine sur toute la surface, probablement inspiré de la couronne de la statue de la Liberté, ainsi qu'un col polo modernisé en blanc qui passe au bleu marine à l'arrière avec des détails rouges cachés », précise Footy Headlines.

Le maillot des Bleus a du mal à convaincre

A lire les premières réactions sur les réseaux sociaux, et comme c'est souvent le cas lorsqu'un équipementier sort un maillot qui change des habitudes, cette tunique de l'équipe de France ne fait pas l'unanimité. « Allez bien vous faire f... pendant qu’Adidas enchaine les bangers c’est cette chiasse que vs nous livrez ?! Mais vous nous respectez pas. C’est la Coupe du Monde, on dirait le maillot des enfoirés », fulmine, par exemple, un supporter de l'équipe de France, tandis que d'autres estiment qu'un retour à la marque aux trois bandes serait bonne pour les Bleus. Compte tenu de ce que Nike verse à la FFF, ce n'est pas demain la veille.