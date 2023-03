Millions d'euros ou pas, Hervé Renard emballe le foot féminin

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Dans l'attente de sa nomination au poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine, Hervé Renard sait déjà qu'il peut compter sur le soutien de ceux qui travaillent en D1. Le technicien de 54 ans a déjà charmé tout le monde.

Sauf invraisemblable retournement de situation, la Fédération Française de Football devrait officialiser dans les prochaines 48 heures la nomination d’Hervé Renard au poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine, moins de quinze jours après le limogeage brutal de Corinne Diacre. Si le sélectionneur de l’Arabie Saoudite va devoir trouver une solution concernant sa clause libératoire à 5 millions d’euros, et s’il a déjà validé le fait qu’il n’aura pas avec les Bleues son salaire actuel, le technicien français a déjà compris qu’il était attendu comme le Messie par le football féminin. Et ce lundi, dans L’Equipe, de nombreux témoignages confirment que l’engouement autour de la venue d’Hervé Renard sur le banc tricolore est général à quelques mois seulement du Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande. En D1, où le départ de Corinne Diacre était attendu par une majorité, cette révolution est une bonne nouvelle pour le foot féminin.

Hervé Renard va booster le foot féminin français

About last night… 💚



First of the group and qualified, thanks to all the Saudis for the show yesterday ! 🇸🇦🦅🙏🏼#HervéRenard #SaudiArabia #WorldCup pic.twitter.com/cZ7lcP52GN — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) March 30, 2022

Interrogée par le quotidien sportif, Amandine Miquel, entraîneure du Stade de Reims, actuellement septième de D1, ne cache pas son plaisir de voir Hervé Renard revenir ainsi par la grande porte et booster l’équipe de France. « C’est bien de voir une nouvelle tête, un peu d’ouverture d’esprit ne peut pas faire de mal. Il a l’air sympa, on a envie de boire un coup avec lui. C’est important, en ce moment, il fait qu’on ait quelqu’un de positif, de joyeux, d’avenant et qui parle aux Français. S’il a réussi à faire aussi bien dans autant de situations différentes, c’est qu’il est humainement intelligent. C’est ce qu’il nous manque », a expliqué la technicienne rémoise. Du côté du club de Fleury, Fabrice Abriel, dont le nom avait circulé pour prendre le poste, est conscient de tout ce que Renard va apporter : « Il a une forte médiatisation due à son palmarès et son parcours, notamment à la Coupe du Monde en battant l’Argentine, mais aussi grâce à ce qu’il a fait dans le football africain. »