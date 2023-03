Mike Maignan pas au niveau, une légende tremble pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Nouveau titulaire en Equipe de France, Mike Maignan est en pleine lumière après les retraites internationales d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda.

Doublure d’Hugo Lloris ces dernières années et forfait pour la Coupe du monde au Qatar, Mike Maignan est désormais en pleine lumière en Equipe de France. Lundi, lors de sa conférence de presse à Clairefontaine, Didier Deschamps a levé un suspense qui n’en était pas un en confirmant que le gardien de l’AC Milan était le nouveau numéro un de l’Equipe de France au poste de gardien de but, après les retraites internationales annoncées par Hugo Lloris puis Steve Mandanda. Le talent de l’ancien gardien de Lille, meilleur gardien de Série A la saison passée, ne fait aucun doute. Mais pour Fabien Barthez, champion du monde avec les Bleus en 1998 et finaliste de la Coupe du monde 2006, il convient cependant de rester prudent et de na pas s’enflammer. Car pour le « divin chauve », un statut de titulaire en Equipe de France n’est pas si facile à digérer, d’autant que malgré son âge (28 ans), Mike Maignan dispose d’une expérience très faible au niveau international.

Fabien Barthez prudent avec Mike Maignan

« Il va sur ses 28 ans. C’est dommage qu’il ait raté la Coupe du monde. Il aurait pu mieux s’imprégner de la dimension d’un tel événement. Après, je ne peux pas vraiment encore le juger au niveau international. Il démarre une nouvelle aventure. L’heure n’est plus à l’apprentissage. Les années sans phase finale, tu disposes d’une petite dizaine de matchs où tu te dois d’être performant. Il va découvrir cette exigence » analyse Fabien Barthez dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre. « Ces trois dernières années, Mike a gravi un à un les échelons avec brio. Maintenant personne ne peut s’avancer, car je le répète on ne l’a jamais vu à ce niveau de compétition qui se situe encore un ton au-dessus de celui d’une compétition nationale. Il a énormément de talent. Il est beau à voir jouer avec de la présence dans ses dix-huit mètres. Il y a aussi d’autres paramètres à prendre en considération. La manière d’appréhender les événements. Tu joues avec les meilleurs de ton pays face aux meilleurs de la nation adverse. Ce n’est pas toujours le cas en club » tempère Fabien Barthez, globalement assez confiant pour Mike Maignan mais qui attend de voir le Milanais à l’œuvre avec l’Equipe de France avant de s’enflammer de manière définitive.